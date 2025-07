"Wir sind mit einem zu keiner Zeit gefährdeten Sieg weiter gekommen"

Besonders zufrieden zeigte sich das Trainerteam mit der Defensivleistung. „Der Gegner hat sich keinerlei Torchancen erspielen können“, betont Daniel Güney. Die TSG agierte sehr stabil, kompakt in der Rückwärtsbewegung und ballsicher in der Spieleröffnung. Das Selbstverständnis eines Regionalligisten war klar zu erkennen – auch in einem Pokalspiel gegen einen unterklassigen Gegner.

In der 32. Minute legte Jonas Fritschi mit dem 2:0 nach und belohnte die überlegene Vorstellung seiner Mannschaft bereits vor der Halbzeitpause mit der vorentscheidenden Führung. Balingen hätte in der Folge sogar noch höher führen können, ließ aber mehrere gute Chancen liegen.

„Wir sind mit einem zu keiner Zeit gefährdeten 2:0-Sieg in die dritte Runde vom Pokal eingezogen“, erklärt Co-Trainer Daniel Güney. Die TSG agierte diszipliniert, geduldig – und war sich der eigenen Stärke jederzeit bewusst. Besonders auffällig war, dass die Balinger Defensive keinerlei Möglichkeiten für den Gegner zuließ und in keinem Moment in Verlegenheit geriet.

Die TSG Balingen legte von Beginn an den Fokus auf Klarheit und Zielstrebigkeit im Spiel. Bereits in der 5. Minute verwandelte Sascha Eisele einen Handelfmeter zur frühen Führung. Das schnelle 1:0 brachte Sicherheit ins eigene Spiel und setzte die Gastgeber aus Nehren unter Druck. Die Mannschaft von Trainer Murat Isik übernahm das Kommando, diktierte das Geschehen und ließ Ball und Gegner laufen.

Der Blick geht nach vorn – Auftakt bei einem alten Bekannten

Mit dem Einzug in die dritte Pokalrunde ist das erste Pflichtspiel der neuen Saison gemeistert. Doch das Augenmerk liegt längst auf dem, was jetzt kommt: Der Start in die Regionalliga Südwest steht bevor. Am Samstag wartet mit der SG Sonnenhof Großaspach ein alter Bekannter – und zugleich ein direkter Aufstiegskonkurrent aus der Oberliga Baden-Württemberg.

„Die Vorfreude auf die Saison und nach dem geschafften Aufstieg ist riesig“, sagt Daniel Güney, der zugleich unterstreicht: „Wir freuen uns auch auf die Aufgabe gegen einen Gegner, an dem wir uns letztes Jahr schon öfters gemessen haben – sei es in den Ligaspielen als auch im Pokalfinale.“

Balingen sieht das Spiel nicht nur als Auftakt in eine neue Liga, sondern auch als Möglichkeit, den eingeschlagenen Weg fortzusetzen. „Wir wollen zeigen, wie wir uns auch auf die Regionalliga-Saison vorbereitet haben“, so Güney. Besonders der frische Schwung aus dem Trainingslager soll in das erste Ligaspiel mitgenommen werden.

Positive Signale zum Saisonstart

Der Auftritt beim SV Nehren war mehr als nur ein Pflichtsieg. Er war ein Fingerzeig für das, was in der neuen Spielzeit möglich ist. Die TSG Balingen wirkte fokussiert, selbstbewusst und eingespielt – eine Mannschaft, die ihre Rolle als Aufsteiger offensiv annimmt und weiter hungrig ist.

Am Samstag beginnt dann das Abenteuer Regionalliga mit einem emotionalen Aufeinandertreffen – Balingen in Großaspach. Zwei Teams, die den Aufstieg gemeinsam geschafft haben, treffen zum Saisonstart wieder aufeinander. Und die TSG weiß genau, was sie will: Den nächsten Schritt machen.