„Wir sind mit dem Ergebnis total zufrieden“

Die Gastgeber erwischten den besseren Start: Devin Joel Liehr traf nach zwölf Minuten zur Führung. Cemre Görgülü glich kurz darauf aus (18.), doch erneut Liehr stellte in der 36. Minute auf 2:1 für Thiede. Kurz vor der Pause gelang Noah Schöngart der wichtige Ausgleich für die Gäste (45.).

Nach dem Seitenwechsel zeigte sich Wolfenbüttel dann deutlich verbessert. „In der Pause haben wir gesagt, was wir im zweiten Abschnitt sehen wollen: Schnelleres Passspiel, mehr Kontrolle und die Zweikampfhärte von Thiede.“, erklärte Trainer Murat Güzel. Die Umsetzung ließ nicht lange auf sich warten: Joey Ben Bock brachte den MTV in der 49. Minute erstmals in Führung, ehe Paul Wolf in der 64. Minute den 4:2-Endstand erzielte.

Auch die Defensive stabilisierte sich in der zweiten Hälfte. „Wir hatten dann eine ganz andere Schärfe im Spiel, sind verdient in Führung gegangen und haben das Ergebnis gut verteidigt“, bilanzierte Güzel. Besonders in Überzahl – Thiede musste nach einer Notbremse in Unterzahl agieren – ließ Wolfenbüttel kaum noch Chancen zu.

Trotz des Sieges fand der Trainer auch kritische Worte: „Wir konnten unsere Intensität gegen den Ball nicht über 90 Minuten halten und haben in Halbzeit eins zu viele einfache Fehler im Spielaufbau gemacht. Insgesamt sind wir aber sehr zufrieden, dass wir hier bei einem starken Gegner die drei Punkte mitgenommen haben.“

Mit nun 16 Punkten aus sieben Spielen behauptet der MTV Wolfenbüttel II die Tabellenführung. Viktoria Thiede steht mit zehn Zählern im Mittelfeld auf Rang zehn.