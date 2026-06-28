"Wir sind mit dem aktuellen Kader sehr glücklich" Der neue sportliche Leiter Alexander Berchtold (FV Biberach) im Gespräch mit FuPa von Matthias Kloos · Heute, 16:30 Uhr · 0 Leser

Alexander Berchtold – Foto: FV Biberach

Der FV Biberach geht nach dem Abstieg aus der Landesliga, Staffel 4, mit einem Kader von 25 Spielern und einem neuen Trainer in die kommende Saison in der Bezirksliga Oberschwaben. FuPa sprach mit dem neuen sportlichen Leiter Alexander Berchtold über die zahlreichen Änderungen im Kader des FV und die sportlichen Ziele.

FuPa: Du bist zur kommenden Saison nun der neue sportliche Leiter beim FV Biberach. Was hat dich dazu bewogen dieses Amt zu übernehmen?



Alexander Berchtold: Vor allem die guten Gespräche die ich im Vorfeld mit Lisa Sipple geführt habe. Ich war in der Vergangenheit bereits länger für den FV Biberach in der Jugend tätig, danach gab es zwar immer wieder Anfragen jedoch war für mich nichts dabei was mich gereizt hätte. Ich denke zum FV zurück zu kehren ist der richtige Schritt zum richtigen Zeitpunkt.







Was möchtest du beim FV bewegen und was sind dort deine Aufgaben?



Zuerst gilt es die sportliche Situation zu stabilisieren. Danach möchten wir die Mannschaft auf dieser Basis kontinuierlich weiterentwickeln. Ich kümmere mich beim FVB um die sportlichen Belange der ersten Mannschaft.







Ihr habt nun nochmal mit Torwart Dominik Göbel und Giyath Almohammad nochmal zwei Neuzugänge verpflichtet. Es ist sicher auch außergewöhnlich das der erst 16-jährige Göbel im Kader der Aktiven steht. Was kannst du zu diesen beiden Spielern sagen?



Beide Spieler passen super in unser gesuchtes Profil. Mit Giyath gewinnen wir einen jungen Offensivspieler der variabel einsetzbar ist und bereits Erfahrung aus der Bezirksliga mitbringt. Dominik hat bei uns bereits in der Jugend gespielt. Wir sehen sein Potenzial und möchten Ihn behutsam aufbauen. Das er noch A-Jugendspieler ist unterscheidet uns nicht von anderen Vereinen. Jugendspieler an die erste Mannschaft heranzuführen wird auch zukünftig eine unserer Hauptaufgaben sein. Wir wollen für junge Talente attraktiv sein und Ihnen die Möglichkeit geben sich in Ruhe beim FV Biberach zu entwickeln.





Insgesamt habt ihr nun einen Kader von 25 Spielern, darunter viele Zu- und Abgänge. Wird das auch etwas Zeit brauchen bis sich die Mannschaft in der Bezirksliga eingespielt hat?



Wir haben sehr viel Landesliga und Bezirksliga Erfahrung in der Mannschaft, viele Spieler waren bereits beim FV oder sind weiterhin Spieler unseres Vereins. Wir haben einige Vorbereitungsspiele vereinbart und sind optimistisch schnell unseren Rhythmus zu finden. Wir haben jedoch dahingehend weder Druck noch eine besondere Erwartungshaltung. Fehler sind da um daraus zu lernen, diese Kultur wollen wir leben, wobei wir uns unserer Verantwortung bewusst sind, was es bedeutet für den FV Biberach aufzulaufen.





Sind nochmal weitere Neuzugänge geplant?



Wir sind mit dem aktuellen Kader sehr glücklich. Wir haben großes Vertrauen in unsere Spieler. Der Kader ist auf allen Positionen gut besetzt, jedoch muss man immer sehen ob sich noch eine interessante Option auftut.





Was erhofft ihr euch von eurem neuen Trainer Benjamin Damal und welche Gründe haben den Ausschlag gegeben, dass die Wahl auf ihn gefallen ist?



Mit Benjamin Damal habe ich bereits früher erfolgreich zusammen gearbeitet. Er verfügt über die Erfahrung als Spieler, sowie als Aktiven- und Jugendtrainer. Ihn zeichnet besonders eine akribische Arbeitsweise aus. Er ist sehr erfahren in der Ausbildung junger, talentierter Spieler. Insgesamt verkörpert er all das, was in unserer aktuellen sportlichen Situation gefordert ist.





Das Ziel wird sicherlich auch der baldmöglichste Klassenerhalt sein. Was traust du der Mannschaft zu?



Ich glaube wir haben die richtigen Schlüsse aus den Erfahrungen der letzten drei Spielzeiten gezogen. Wir möchten offensiven, attraktiven und mutigen Fußball anbieten. Uns ist wichtig das wir unsere Fans wieder für uns begeistern. Wir räumen unserer Mannschaft die Zeit ein die sie braucht um sich gut zu entwickeln. Ich denke es ist der falsche Zeitpunkt um ein konkretes Platzierungsziel auszugeben. Wir werden hart an uns arbeiten und damit eine gute Basis für die kommende Spielzeit schaffen.





Was ist das langfristige Ziel beim FV Biberach?



Langfristig möchte der FV Biberach ein Verein sein der für die Spieler der Umgebung ein attraktiver Verein ist. Wir möchten Talente fördern, den Team- und Vereinsgedanken stärken. Rundum ein Verein zu dem man gerne geht, als Zuschauer, Sportler und als aktives Vereinsmitglied.



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FV Biberach/Riß

Trainer: Benjamin Damal

Zugänge: Benjamin Damal (vereinslos), Alexander Berchtold (vereinslos), Romeo Tauras (SV Schemmerhofen), Marius Damal (FV Olympia Laupheim), Muhammed Tasdemir (FV Olympia Laupheim), Oumar Mory Touré (FV Olympia Laupheim), Yahaya Dalati (Türkspor Biberach), Anil Demirel (SGM FKV/TSV Neu-Ulm II), Saeed Najafi (FV Rot), Kian Jausz (Türkspor Biberach), Baran Yasar (SGM Langenau), Kenan Mrden (SSV Ehingen-Süd), Arian Krasniqi (eigene Jugend), Meraj Azali (eigene Jugend), Daniel Fernandes (FC Blaubeuren), Nazmi Gök (FV Biberach Jugend), Benjamin Damal (FC Inter Laupheim II), Dominik Göbel (FV Olympia Laupheim), Giyath Almohammad (FC Burlafingen)

Abgänge: Elias Schmid (TSV Neu-Ulm), Jan Geis (VfL Ulm/Neu-Ulm), Andreas Wonschick (SV Schemmerhofen), Dario Ivos (unbekannt), Johann Ndjongang (Türkspor Neu-Ulm), Julian Gebhart (SSV Ehingen-Süd), Ajdin Durakovic (FV Ravensburg II), Raphael Geiger (SV Mietingen), Niklas Frik (TSG Ehingen), Adrian Tenea (FC Blaubeuren), Kai Luibrand (SGM Ummendorf/Fischbach), Mbemba Colley (FC Blaubeuren)