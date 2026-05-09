„Wir sind mental sehr gut aufgestellt“

Der TSV Landolfshausen/Seulingen führt die Tabelle mit 63 Punkten an und hat sich im Aufstiegsrennen eine hervorragende Position erarbeitet. Verfolger SC Hainberg liegt bereits neun Punkte zurück. Der 1. SC Göttingen 05 II bewegt sich mit 33 Punkten dagegen im gesicherten Mittelfeld.

Für Trainer Endrik Heberling hatte der jüngste 3:2-Erfolg gegen TuSpo Petershütte deshalb enorme Bedeutung. „Das Petershütte-Spiel waren für uns Big Points, die wir unter der Woche sammeln konnten, womit wir unseren Vorsprung an der Tabellenspitze nochmal um drei Punkte ausbauen konnten“, sagt der Coach.

Die Partie beschreibt Heberling als intensiv und körperlich anspruchsvoll. „Es war ein sehr körperlich geprägtes Spiel von beiden Mannschaften, ohne dass es unfair gewesen ist. Beide waren total motiviert, dieses Spiel gewinnen zu wollen und auf ihre Seite zu ziehen.“

Vor allem mit der ersten Halbzeit zeigte sich der Trainer zufrieden. „Wir haben eine sehr gute erste Halbzeit erwischt und hätten da eigentlich schon höher führen müssen.“ Zur Pause stand es nach dem Treffer von Lippenat dennoch nur 1:0. Im zweiten Durchgang übernahm der Tabellenführer dann endgültig die Kontrolle. „Die Anfangsphase nach der Pause haben wir komplett an uns gerissen, gehen dann auch mit zwei Toren zurecht in Führung und hatten mit dem 3:0 das Spiel eigentlich schon entschieden.“

Dass die Begegnung in der Schlussphase noch einmal eng wurde, änderte für Heberling nichts an der grundsätzlichen Bewertung. „Hinten raus machen wir es ein bisschen spannend, wobei es im Endeffekt auch nur eine spannende Minute war.“ Nach dem späten Elfmeteranschluss von Petershütte sei „nichts mehr Gefährliches entstanden“. Deshalb lautet sein Fazit klar: „Es war ein sehr guter 3:2-Sieg, bei dem wir die ersten 70 Minuten eine hervorragende Leistung gezeigt und verdient gewonnen haben.“

Mit dieser Ausgangslage geht der Spitzenreiter nun in das nächste Heimspiel. „Wir freuen uns natürlich auf die ganzen Heimspiele, die wir jetzt haben“, erklärt Heberling. Gleichzeitig weiß der Trainer um die besondere Herausforderung des Endspurts. „Wir wissen, in welcher Phase wir uns befinden. Dass jetzt ganz viel Kopfsache dabei ist, besonders mit der englischen Woche und der Belastung durch die Spiele unter der Woche.“

Gerade deshalb bewertet der Coach den aktuellen Zustand seiner Mannschaft positiv. „Ich sehe uns gerade mental sehr gut aufgestellt“, sagt Heberling. Die Zielsetzung gegen den 1. SC Göttingen 05 II formuliert er entsprechend klar: „Wir wollen das Spiel wieder auf unsere Seite ziehen, uns gute Torchancen rausspielen, hinten die Null halten und im Schlussspurt nichts mehr anbrennen lassen.“

Dabei trifft Landolfshausen auf einen Gegner, der zuletzt ebenfalls ein wichtiges Erfolgserlebnis feiern konnte. Der 1. SC Göttingen 05 II gewann bei der SG Werratal 2000 mit 3:2 und bewies dabei Moral. Nach einer frühen 2:0-Führung durch Chandra und Ewert glich Werratal innerhalb weniger Minuten aus, ehe Ewert in der 90. Minute doch noch den Siegtreffer erzielte. In der Formtabelle steht die 05er-Reserve auf dem dritten Platz, mit zehn Punkten aus fünf Spielen.

Das Hinspiel hatte der Tabellenführer allerdings klar dominiert. Beim 6:0-Erfolg setzte sich der TSV Landolfshausen/Seulingen deutlich durch, Ziegner erzielte dabei gleich drei Treffer.

Doch trotz der klaren Rollenverteilung liegt der Fokus bei den Gastgebern weniger auf dem Gegner als auf der eigenen Stabilität. Der Tabellenführer befindet sich in einer entscheidenden Saisonphase, in der jeder Sieg das Aufstiegsrennen weiter in die gewünschte Richtung lenken kann.