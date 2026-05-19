Wir sind Meister!

Ein nicht ganz unwichtiges Spiel für Affoltern, kann man sich doch mit einem Sieg den direkten Wiederaufstieg und die Meisterschaft sichern.

Angeführt durch Captain Marques zeigte das Team von Beginn weg eine klare Marschrichtung. Fast minütlich kamen die Gäste zu Chancen und so verwundert die frühe Führung durch Ita nicht. In der 9. Minute schlägt Ita einen kurzen Eckball auf Fernandes, der den Ball perfekt auf Ita zurückprallen lässt. Ita kann den Ball dann vom Strafraumeck wahrlich meisterlich im rechten Winkel einschieben. Ein Schlenzer wie einst Prime David Villa.

Als Nächster wurde Mike in die Torschützenlisten eingetragen. In der 22. Minute gewinnt Marques per Kopf den Ballbesitz. Der Ball fliegt zu Noah, der auf Pedri-esque Art und Weise Mike mit einem Chip hinter die Abwehr bedient. Dieser steht allein vor dem Torhüter und muss sich dann nicht zweimal bitten lassen. Eiskalt! 2-0!!!

Der Jubel war gross, die Anspannung war deutlich zu spüren und der FCA wollte das Spiel bereits in Halbzeit eins beenden. In der 42. Minute kombiniert sich dann der FCA fast schon nach Belieben durch die gegnerischen Reihen. Tim, Mici, André und Ita spielen die Gegner schwindlig und finden dann einen freistehenden Zein. Der zündet aus gut 25 Metern eine Rakete in das Lattenkreuz. Wer erinnert sich an Figos Distanztor gegen England? Das war beinahe eine perfekte Kopie.

Der FCA geht völlig verdient und eher noch zu knapp mit 3:0 in die Pause.

In der zweiten Halbzeit konnte leider nicht von Beginn an gleich Dampf gemacht werden wie in der ersten. Wenig verwunderlich kam der FCA erst wieder nach einem kleinen "Blockwechsel" in der 64. Minute in volle Fahrt. Einer der eingewechselten Spieler ist unser spanischer Edeltechniker Marti, der nicht lange braucht, um dem Spiel seinen Stempel aufzudrücken. Zuerst netzt er via Distanzschuss ein (71. Min. 4:0) und danach kombinieren Ita und Schaber sich durch die ganze Abwehr, ehe Marti beinahe schon im 5er unhaltbar für den Torhüter abziehen darf. 5-0!!!!!

Es bestand natürlich kein Zweifel mehr am Ausgang des Spiels und dementsprechend sank die Gegenwehr des FC Bassersdorf.

Das 6-0 fiel nach einem starken Gegenpressing von Schaber und Sandy. Sie luchsen dem gegnerischen IV den Ball ab, suchen den sich freilaufenden Jayson, der in der Mitte den freien Jamu findet. Dieser hat keine Mühe, den gegnerischen Torhüter auszugucken. Den Schlusspunkt setzte dann ein Bassersdorfer selber. Nach einer Tiki-Taka-Kombi von Haithem und Zein spielt letzterer den Ball scharf in die Mitte, wo der Ball nur noch ins eigene Tor abgelenkt werden konnte. Das 7-0 bedeutete auch den Schlusspunkt in diesem Affoltemer-Gala-Spiel.

Der Schiedsrichter pfeift ab und die Party beginnt!

"CAMPEONES, CAMPEONES"-Stimmchöre werden vom gesamten Team angestimmt. Die Freude kennt keine Grenze mehr! 16 Siege und 1 Unentschieden in bisher 17 Partien! SO SEHEN MEISTER AUS! Völlig verdient steht das Fanionteam aus Zürich-Affoltern bereits drei Spieltage vor Schluss als Meister fest.

Nicht mal ein ganzes Jahr ist es her, seitdem dieses Team sich dem Gang in die 4. Liga stellen musste. In diesem Jahr ist eine unglaublich starke Truppe zusammengewachsen und hat gelernt zu leiden, gelernt zu wollen und vor allem gelernt, als Team zu gewinnen! Der Trainerstaff um Mister Butierrez, Eichi und Andrea hat das Erfolgsrezept gefunden und gemeinsam mit dem Team den FCA wieder dorthin gebracht, wo man im eigenen Verständnis mindestens stehen muss. In Liga 3!

Ein unglaublich grosses Dankeschön an den Präsidenten, Andi Venakis, den Vorstand, Lili, die gute Fee vom Fronwald, an unsere Supporter, unsere Sponsoren und treuen Fans, die uns ständig begleitet haben, uns angespornt haben und mit uns mitgelitten haben. Auch euch gehört dieser Titel!

Wir hoffen, dass die Zukunft des Fussballs in Affoltern und allgemein in Zürich Nord wieder rosig sein wird!

Wir freuen uns auf die restlichen drei Partien in dieser Saison und zählen auch da weiterhin auf eure unglaubliche Unterstützung!

FCA MITENAND!

"Mic drop"