"Wir sind mehr als stolz auf unser Jahr 2025"

Der TSV Brunsbrock hat das Fußballjahr 2025 mit einer Niederlage beendet. Am 12. Spieltag der Frauen-Bezirksliga Lüneburg West unterlag die Mannschaft von Trainer Lennart Gerken im Derby dem TSV Fischerhude-Quelkhorn mit 0:3. Trotz des Ergebnisses zeigte Brunsbrock eine engagierte Leistung und kann auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken.

Die Gastgeberinnen erwischten den besseren Start und bestimmten die Anfangsphase. „Wir sind sehr gut reingekommen, die ersten Minuten viel den Ball gehabt und einige gute Chancen herausgearbeitet“, sagte Gerken. In der 32. Minute traf dann jedoch Mette Heidkamp nach einem Eckball zur Führung für Fischerhude. „Wie es kommen musste, durch einen zweifelhaften Eckball fällt dann das 1:0 – da waren wir nicht entschlossen genug“, erklärte der Trainer. Bis zur Pause drängte Brunsbrock auf den Ausgleich, blieb aber ohne zählbaren Erfolg.

Nach dem Seitenwechsel setzte sich das Bild fort. Brunsbrock hatte mehr Ballbesitz, fand aber selten den Weg zu klaren Abschlüssen. „In der zweiten Halbzeit ein ähnliches Spiel, wir viel mit Ball aber nur vereinzelt mit zwingenden Aktionen“, so Gerken. Fischerhude nutzte die sich bietenden Räume konsequent aus: In der 73. Minute erhöhte Sophie Jaquet nach einem schnellen Gegenangriff auf 2:0 und legte nur sechs Minuten später den dritten Treffer nach.

Gerken zollte dem Gegner Respekt, haderte aber mit der Deutlichkeit des Ergebnisses. „In der Höhe sehr sehr bitter, Fischerhude hat es clever gemacht. In der ersten Halbzeit müssen wir uns besser belohnen, die Führung war sehr schmeichelhaft, anschließend hat Fischerhude die Konter gut ausgespielt. Die Höhe der Niederlage spiegelt aber nicht wirklich den Spielverlauf wider.“