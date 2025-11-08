"Wir sind mehr als gewarnt" Mühlen empfängt Oldenburg

Am Sonntag steht für den SV Grün-Weiß Mühlen das nächste qualitativ hochwertige Spiel der Landesliga Weser-Ems auf dem Programm. Nach dem emotionalen 2:2 im Gipfeltreffen bei Blau-Weiß Papenburg will die Mannschaft von Trainer Andreas Hinrichs im Heimspiel gegen den VfL Oldenburg wieder drei Punkte einfahren.

Nach dem späten Verlust des Sieges der Vorwoche sieht Hinrichs seine Mannschaft mental gefestigt: „Ich glaube, dass das Unentschieden letzte Woche in der Nachspielzeit dann ja auch schon etwas wehtat. Aber das ist abgehakt. Grundsätzlich kann man mit einem Punkt in Papenburg natürlich zufrieden sein. Da können wir erhobenen Hauptes mit leben.“

Der Blick richtet sich nun klar auf die Aufgabe gegen den VfL Oldenburg, der mit seiner Spielstärke jederzeit gefährlich werden kann. „Ich glaube, dass wir mit Oldenburg einen extrem spielstarken Gegner haben, der über eine hohe individuelle Qualität verfügt. Das konnten sie in dieser Saison vielleicht nicht immer zeigen, aber man hat natürlich immer wieder gesehen, was sie so draufhaben. Von daher sind wir da mehr als gewarnt.“ Aktuell ist Oldenburg seit vier Spielen sieglos und seit zwei Partien auch punktlos. Das letzte Mal als die beiden Kontrahenten sich gegenüberständen war im Rahmen eines Tests im Winter 2024. Oldenburg gewann damals klar mit 6:1.

Umso wichtiger wird es sein, von Beginn an präsent zu sein: „Ich hoffe einfach, dass wir zu Hause von Anfang an gut reinkommen. Ich hoffe, dass wir mit derselben Intensität und demselben Fokus in das Spiel reingehen können wie zuletzt. Dann wäre es natürlich schön, mit einem Dreier in die kommende Woche zu starten.“