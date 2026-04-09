"Wir sind krasser Außenseiter" -Dinklage reist Freitag nach Papenburg

Trotz der Rolle setzt der Coach auf den Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft: „Weiterhin voller Fokus auf uns! Ich vertraue meinen Jungs!“ Gleichzeitig ist die personelle Situation weiterhin angespannt: „Felix Heuer ist weiterhin, wie in den letzten Wochen, beruflich verhindert und hinzukommt das Theo Heimann aus gesundheitlichen Gründen auch ein paar Wochen ausfallen wird.“

Auch auf weiteren Positionen gibt es Probleme: "Unser zweiter Keeper Leo Witte laboriert am Knie aktuell, genau wie seit mehreren Wochen Benedikt Hinxlage.“ Insgesamt beschreibt Langemeyer die Situation deutlich: „Es sind "Kadertechnisch" brutal herausfordernde Wochen und Monate die hinter uns liegen.“ So verlief auch die Punkteausbeute in der letzten Zeit nicht rosig. Aus den vergangenen zehn Partien holte man nur sechs Punkte und rutschte bis auf Platz zehn ab.

Umso wichtiger sei es nun, als Team zusammenzustehen: „da gilt es als Team/Verein weiter enger zusammenzurücken und sich weiter zu stellen und es anzunehmen.“ Der Trainer blickt dennoch positiv nach vorne: „Diese Phase wird uns nur stärker machen und wir arbeiten weiter auf allen Ebenen sehr hart.“