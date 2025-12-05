„Wir sind keine Zauberer“, aber die Sportfreunde „müssen punkten“. Vorbericht

Fußball-Mittelrheinliga: Sportfreunde Düren vor schwerem Spiel gegen Fortuna Köln II. Der Trainer sagt, dass die Mannschaft komplett funktionieren muss.

Es geht bei den Sportfreunden aus Düren nicht mehr ums Wollen. „Wir müssen punkten“, sagt Marcel Demircan, ihr Trainer in der Fußball-Mittelrheinliga. Drei Punkte hat der Coach aus den letzten drei Partien in diesem Jahr gefordert, weil es sonst mit dem Klassenerhalt sehr schwierig würde. Nach der 2:3-Niederlage gegen den Tabellenführer Bergisch Gladbach bleiben noch zwei Versuche, am Sonntag (15 Uhr) gegen Fortuna Köln II und nächste Woche in Wegberg-Beeck.

„Wir hatten den Tabellenführer am Rande einer Niederlage“, blickt Demircan auf den vergangenen Spieltag und das bittere Tor zum 2:3 in der fünften Minute der Nachspielzeit zurück. Vielleicht wollte seine Mannschaft in dem Spiel zu gierig sein und die Vorgabe des Trainers schon da erfüllen. Am Ende stand sie mit leeren Händen da, trotz einer zwischenzeitlichen 2:1-Führung.

Fortuna heimlicher Favorit

Was spricht nun dafür, dass so eine gute Leistung wie am vergangenen Spieltag auch gegen Fortuna Köln II möglich ist, das mit vielen gestandenen Spielern antritt, die in einem hohen Maße über Dritt- und Viertliga-Erfahrung verfügen. „Wir spielen zu Hause“, sagt Demircan, der auf eine ähnlich geschlossene Mannschaftsleistung wie gegen den Spitzenreiter und eine gewisse Euphorie, ausgelöst von den Heimfans, hofft. Der Coach der Sportfreunde nimmt Illusionisten aber gleich die Freude: „Wir sind keine Zauberer.“ Nicht umsonst werde die Fortuna von einigen Trainern als der heimliche Favorit in der Mittelrheinliga angesehen, sagt Demircan.

Unschlagbar sind die Gäste aus der Kölner Südstadt aber nicht. Vier Niederlagen stehen bei drei Unentschieden und sechs Siegen bereits zu Buche. Die Mannschaft hat acht Punkte Rückstand auf Platz eins und rangiert derzeit auf Platz sechs. Dennoch erwartet die Sportfreunde laut ihrem Coach „ein richtiges Brett“. Zum zweiten Advent wünscht er sich, dass seine Spieler „mehr auf den Trainer hören und das machen, was ich fordere“, sagt er.

Die Leistung gegen Bergisch Gladbach sei „überragend“ gewesen, „aber wir haben auch drei Tore kassiert“, sagt Demircan. Positiv seien gegen den Spitzenreiter vor allem das Defensivverhalten und die Kommunikation innerhalb des Teams gewesen. „Wir haben als Mannschaft gegen Bergisch Gladbach gut funktioniert, aber wenn gegen Fortuna nur einer rausfällt, dann wird es schwer“, sagt Demircan.

Nach der Niederlage am vergangenen Spieltag zeigte sich die Mannschaft am Dienstag beim Training mental und körperlich erschöpft. Andererseits aber auch erleichtert, dass in dem Spiel so viel richtig gut war. Demircan hofft daraus resultierend auf den „Glauben an sich selbst“. Der versetzt ja schon mal Berge, und dann könnte es mit den eingeforderten drei Punkten möglicherweise schon gegen Fortuna Köln II klappen.

Dieser Artikel kommt von unserem Partner Aachener Zeitung. Noch mehr spannende Portraits, Reportagen, Livesstreams, Interviews und Analysen zu deinen Lieblingsteams in der Region findest du auf http://www.aachener-zeitung.de