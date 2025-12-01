MTSV Hohenwestedt Saison 2025/2026. – Foto: Andreas Tolksdorf

Aufbruchsstimmung beim MTSV Hohenwestedt. Auch wenn die sportliche Zwischenbilanz mit dem 12. Platz und nur 15 Punkten sicher weit hinter den Erwartungen liegt, tut sich einiges beim ambitionierten Flens-Oberligisten. Moderne Sportanlagen in Planung Mit der geplanten Sanierung und der Neugestaltung der Sportanlage auf dem Sportplatz Wilhelmshöh sowie der Fertigstellung des Stadions, die für den Herbst 2026 vorgesehen ist, verfügt der Verein dann nach der Fertigstellung über zwei moderne Sportanlagen, die auf zukunftsorientiertem Stand gebracht sind. So ist es auch nicht verwunderlich, dass der MTSV das Gesicht der grauen Maus längst abgelegt hat. „Wir sind keine hässliche Braut“, weiß auch Trainer Arend Müller, allen Zweiflern voller Überzeugung zu begegnen.

MTSV-Coach Arend Müller erwartet einen völlig offenen Spielausgang. – Foto: Olaf Wegerich

Teamgeist und Vereinstreue als Erfolgsfaktor

Denn der Verein hat einiges zu bieten. Kameradschaft und Teamgeist werden hier großgeschrieben. Viele Spieler aus dem aktuellen Ligakader spielen seit der Jugendzeit für den MTSV und denken nicht im Traum daran, den Verein zu verlassen. Selbst Spieler aus dem obersten Regal wie Kjell Knaak und Henrik Schnoor gehören dazu und wissen, was sie an ihrem MTSV haben. Die Wertschätzung, die sie und ihre Mitstreiter hier genießen, ist sicher nicht überall an der Tagesordnung. Optimale Bedingungen für junge Talente

Dort, wo man sich wohlfühlt, bleibt man gerne. In einem geordneten, ruhigen Umfeld mit einer klaren Idee dahinter können sich auch junge Spieler gut entwickeln. Das scheint beim MTSV gegeben. Das dürfte auch einer der Gründe gewesen sein, warum sich Nachwuchstalent Maci Dahm vom Heider SV dem MTSV angeschlossen hat. Nach dem völlig überraschenden Aufstieg vor zweieinhalb Jahren waren es zunächst die Trainer Udo Kochanski und Sebastian Barth, die den Verein in der Fünftklassigkeit etablierten. Zur neuen Saison übernahmen das Duo Arend Müller und Michael Rohwedder. Nach der Trennung von Rohwedder im Herbst verblieb Müller als alleiniger Cheftrainer. Starke Sponsoren und attraktives Umfeld Im Hintergrund zieht Dennis Jera als sportlicher Leiter ruhig und besonnen die Fäden und schafft es dabei immer wieder, auch junge Spieler mit viel Potenzial vom Weg des MTSV zu überzeugen.

Dennis Jera, sportliche Leiter beim MTSV Hohenwestedt. – Foto: Olaf Wegerich

Der Verein aus der beschaulichen Gemeinde Hohenwestedt in Mittelholstein mit knapp 5500 Einwohnern kann auch dank der tatkräftigen Unterstützung einiger lokaler Sponsoren, von denen die ortsansässige Pohl-Gruppe eine führende Rolle nicht nur als Förderer, sondern auch als Arbeitgeber einnimmt, ein stimmiges Ambiente bieten, das es auch für junge Spieler mit Perspektive attraktiv macht, sich beim MTSV einzubringen. „Es fühlen sich alle wohl bei uns. Sportlich fehlen uns natürlich fünf bis sechs Punkte“, räumt auch Trainer Arend Müller ein. Halle in Kiel statt Punktspiel gegen Tofe Da das Punktspiel in Hohenwestedt gegen den SV Todesfelde den Witterungsbedingungen zum Opfer fiel, wurde für den Samstag die Pagelsdorfhalle in Kiel gebucht. Da auch kein Trainingsbetrieb vor Ort möglich ist, da die Anlagen komplett gesperrt sind, musste zuletzt nach Tappendorf ausgewichen werden. Das Punktspiel gegen den Ligaprimus wird voraussichtlich erst im April oder Mai des kommenden Jahres nachgeholt. „Da bin ich in einem guten Austausch mit Trainer Björn Sörensen und optimistisch, dass wir einen geeigneten Termin finden werden.“ Dreimal in der Halle Ansonsten ist für die Winterpause die Teilnahme an drei Hallenturnieren geplant. Neben den Kreishallenmeisterschaften (Futsal) wird der MTSV noch bei den Turnieren in Aukrug und beim VfR Horst vertreten sein. Im Januar soll mindestens einmal in der Woche gemeinsam trainiert werden. Das könnte je nach Wetterlage aber auch im Fitnessstudio oder in der Schwimmhalle sein. Trainingslager in Büsum Offizieller Trainingsstart nach der Winterpause ist der 26. Januar. Höhepunkt der Vorbereitung wird das dreitägige Trainingslager an der Nordseeküste in Büsum mit einem Testspiel gegen den Heider SV. Im neuen Jahr wird sich personell einiges neu ordnen. Hendrischke, Nötzelmann und Ubben nicht mehr dabei Torben Hendrischke, der in der letzten Saison noch einen großen Anteil am guten 7. Platz hatte, kam bisher nur zu einem Kurzeinsatz und wird sich in der Winterpause auch wegen zunehmender beruflicher Verpflichtungen wieder seinem Heimatverein TSV Brokstedt anschließen.

Torben Hendrischke vom Oberligisten MTSV Hohenwestedt. – Foto: Ismail Yesilyurt

Nicht mehr zum Kader gehört Abwehrspieler Jan Nötzelmann. „Wir haben ihm angeboten, sich bei der Zweiten zu zeigen und – wie bei allen Spielern, die dort zum Einsatz kommen – bei uns weiter mit zu trainieren. Ich habe ihn aber seit Wochen nicht mehr gesehen. Daher ist er kein Thema mehr“, wurde Trainer Müller deutlich. Fest stand ja bereits seit Wochen der Abgang von Luca Ubben zum SV Merkur Hademarschen. Tjark Struve im Trainingslager dabei Ein Thema ist dafür aber Tjark Struve in seinem ersten Herrenjahr. „Das ist ein interessanter Spieler. Er macht es gut und wir werden ihn zur Belohnung bei der Vorbereitung der Liga auch mit dabeihaben“, gibt Müller dem Nachwuchsstürmer eine Gelegenheit, sich zu präsentieren. Luxusproblem im Tor Richtig gut ist es beim MTSV um die drei Torhüter bestellt. Neben dem Urlaubsrückkehrer Enno Beckmann, Mats Hinrichs sowie dem nach seiner Verletzungspause wieder genesenen Calvin Schultz kann Müller auf drei gestandene Torleute zurückgreifen. „Da haben wir ein Luxusproblem. Enno wird zeitlich etwas kürzer treten, weil er beruflich stark gefordert ist. Ich denke, wir haben eine Lösung gefunden, mit der alle fein sind“, sieht Müller hier keine Probleme.

Keeper Enno Beckmann (MTSV Hohenwestedt). – Foto: Ismail Yesilyurt