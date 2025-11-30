"Wir sind jetzt die Gejagten" - Gifhorn ist Tabellenführer

Bereits nach einer Viertelstunde eröffnete Marc Upmann den Torreigen, ehe Simone De Gaetani (34.) mit seinem neunten Saisontor und Charlie Kolmer (44.) noch vor der Pause auf 3:0 stellten. Nach dem Seitenwechsel blieb Gifhorn weiter gierig und erhöhte durch Joker Jarne Wöckener (52.) sowie Til Eike Bahr (81.) auf 5:0, bevor Julian Weiß in der 89. Minute den Ehrentreffer für den Tabellenletzten Sülbeck markierte. Nach dem 4:0 im Hinspiel ließ Gifhorn also auch im Rückspiel am heutigen Sonntag keinerlei Zweifel aufkommen.

Trainer Holger Ringe zeigte sich hochzufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft: „Ich muss sagen, ein hochverdienter Sieg gegen einen Gegner, der sehr, sehr schwach war. Sie haben in 90 Minuten einmal aufs Tor geschossen und das war dann der Treffer für Sülbeck. Sonst haben wir nichts zugelassen. Wir waren sehr, sehr präsent und die Tore waren sehr, sehr gut rausgespielt.“

Besonders gefiel dem Coach die Breite seines Kaders und das Spiel der Joker: „Was erfreulich war, dass Jungs, die wir eingewechselt haben, wie Jarne Wöckener oder Till Eike Bahr, der aus 25 Metern ein schönes Tor erzielt hat, direkt drin waren“ Auch die Gier nach weiteren Treffern lobte er: „Zur Halbzeit war eigentlich alles entschieden, aber die Jungs waren trotzdem noch sehr hungrig.“

Der deutliche Sieg rundet ein herausragendes Fussballjahr des MTV ab. „Wir haben 14 Spiele gehabt und 13 Siege. Das ist aus meiner Sicht schon außergewöhnlich, so eine Serie zu starten“, sagte Ringe. Zugleich warnte er davor, sich darauf auszuruhen: „Jetzt beginnt die Rückserie, und die wird brutal schwer. Wir sind jetzt die Gejagten. Wir müssen demütig bleiben und hart weiterarbeiten.“ Den Status des Gejagten kennen Ringe und sein MTV Gifhorn bereits. In der vergangenen Saison heilt man dem Druck stand und stieg souverän als Meister auf.

Sportlich geht der MTV Gifhorn damit als Tabellenführer in die Winterpause – mit starkem Selbstvertrauen, aber auch mit einer klaren Botschaft seines Trainers: „Für die Herbstmeisterschaft gibt es nichts. Es ist gut fürs Umfeld und fürs Selbstvertrauen, aber unser Ziel ist es, diesen Platz zu verteidigen.“ Ganz bis zum Jahresende wird man den Platz an der Sonne vielleicht nicht halten können, da Vorsfelde am kommenden Wochenende noch ein Spiel gegen Kästorf hat, jedoch hat Gifhorn dann auch zwei Spiele weniger als der Oberliga-Absteiger absolviert. Sülbeck/Immensen hingegen verabschiedet sich mit einem Punkt ins neue Jahr, sodass es nur bergauf gehen kann.