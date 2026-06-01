"Wir sind immer noch am Feiern. Der Erfolg ist doch noch sehr frisch"

Der vorzeitige Gewinn der Meisterschaft hat bei den Spielern und Verantwortlichen tiefe Emotionen freigesetzt. Nach 29 absolvierten Partien steht die Sportfreunde Dorfmerkingen II mit 21 Siegen, vier Unentschieden und vier Niederlagen sowie 67 Punkten uneinholbar an der Spitze der Bezirksliga Ostwürttemberg. Das Torverhältnis von 62:38 untermauert den verdienten Erfolg.

Obwohl noch ein Spieltag aussteht, läuft die Party im Lager des neuen Meisters bereits auf Hochtouren. „Wir sind immer noch am Feiern. Der Erfolg ist ja doch noch sehr frisch und wird sicherlich noch einige Tage genossen“, schildert Trainer Philipp Baum heute gegenüber FuPa die aktuelle Atmosphäre im Verein.

Ein völlig unerwarteter Triumph statt Abstiegskampf

Dass die Saison in diesem feierlichen Rahmen enden würde, war zu Beginn der Spielzeit nicht abzusehen. Die ursprüngliche Zielsetzung war nach den Erfahrungen des Vorjahres von großer Bescheidenheit und purem Realismus geprägt. „Wir haben tatsächlich nicht damit gerechnet. Wir hatten nach der letzten Saison auch dieses Jahr wieder das Ziel, mit dem Abstieg nichts zu tun zu haben. Dass wir es dann am Ende doch geschafft haben, war absolut nicht geplant und freut uns dadurch umso mehr“, gesteht Philipp Baum.

Der härteste Konkurrent, die SG Bettringen, belegt mit 63 Punkten (19 Siege, sechs Unentschieden und vier Niederlagen bei 61:34 Toren) den zweiten Rang, kann den Spitzenreiter aber nicht mehr abfangen.

Der Teamgeist und eine lange Phase an der Spitze

Der Weg zum Titel und dem damit verbundenen Aufstieg in die Landesliga basiert auf mehreren tragenden Säulen. Ein entscheidender Faktor war die Konstanz, mit der die Mannschaft ihre Position über Monate hinweg gegen die Konkurrenz verteidigte. „Es gibt nicht einen Grund für die Meisterschaft, sondern mehrere. Der erste und wichtigste Punkt ist sicherlich, dass wir eine sehr eingeschworene Mannschaft sind, in der nicht Einzelspieler, sondern der Teamgeist zählen. Klar war, dass wir nach so einer starken Hinrunde auch unseren Platz ganz vorne so lange wie möglich verteidigen wollten. Wir waren seit dem 11. Spieltag auf Platz 1 und wollten diese Phase möglichst lange aufrechterhalten. Dass wir es dann bis zum Schluss halten konnten, ist umso schöner. Wir haben von Beginn an sehr viel Wert darauf gelegt, dass wir als Mannschaft funktionieren wollen“, analysiert der Coach den meisterlichen Verlauf.

Exzellente Zusammenarbeit mit der ersten Mannschaft

Ein weiterer wesentlicher Baustein für den Erfolg lag in den funktionierenden Strukturen des Klubs, die sich besonders in einer personell kritischen Phase der Rückrunde auszahlten. Die gegenseitige Unterstützung stabilisierte das Team nachhaltig, ohne die sportliche Fairness zu verzerren. „Ein weiterer Punkt war, dass die Zusammenarbeit zwischen erster und zweiter Mannschaft sehr gut funktioniert. Gerade in der Rückrunde, als wir mit vielen Verletzungen zu kämpfen hatten, hat uns die erste Mannschaft unterstützt, ohne dass wir mit acht Spielern aus der Verbandsliga Siege erzwingen wollten“, führt Philipp Baum aus.

Widerstandsfähigkeit als Fundament des gesamten Vereins

Neben den spielerischen Elementen zeichnete sich der Meisterkader durch eine bemerkenswerte mentale Festigkeit und Charakterstärke aus. Diese Eigenschaften spiegeln die Identität des gesamten Klubs wider und bilden das Gerüst für den sportlichen Höhenflug. „Die Stärken sind ganz klar der Zusammenhalt, die Bodenständigkeit und die Widerstandsfähigkeit, dass wir nach Rückschlägen immer wieder aufstehen und uns zurückgekämpft haben. Das hat nicht nur unser Team diese Saison ausgemacht, sondern ist die Basis des kompletten Vereins“, lobt der Trainer die Tugenden seiner Spieler.

Ein dreifacher Aufstiegsjubel und die Reise nach Mallorca

Nach den harten Pflichten auf dem Rasen wartet bald die verdiente Belohnung, die im ganz großen Rahmen vereinsintern gefeiert wird. Die anstehende Abschlussfahrt verbindet dabei mehrere historische Erfolge des Klubs und hat für den Trainer eine ganz besondere familiäre Komponente. „Klar ist eine Abschlussfahrt geplant. Wir werden mit unserer ersten sowie unserer dritten Mannschaft, die ebenfalls den Aufstieg gemeistert hat, nach Mallorca fliegen und das Erreichte gebührend feiern und gemeinsam genießen. Für mich persönlich ist der Aufstieg zudem etwas ganz Besonderes, da auch mein Bruder als Trainer unserer dritten Mannschaft die Meisterschaft gewonnen hat“, verrät Philipp Baum voller Vorfreude.

Klares Bekenntnis zum Aufstieg und Dementi von Gerüchten

Dass die Sportfreunde den nächsten sportlichen Schritt gehen und die Herausforderung in der höheren Spielklasse annehmen werden, steht für alle Verantwortlichen vollkommen außer Frage. Eventuell kursierende Falschmeldungen weist der Coach entschieden zurück. „Auf jeden Fall werden wir das Aufstiegsrecht wahrnehmen. Ich weiß auch nicht, woher das Gerücht kommt, dass wir nicht aufsteigen würden. Dieses Thema gab es bei uns intern zu keiner Zeit“, stellt Philipp Baum unmissverständlich klar.