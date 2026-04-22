„Wir sind im Kreis Meppen die ganz klare Nummer zwei"

Für Schwefingens Trainer Daniel Vehring ist die Sache trotz aller Emotionalität nüchtern einzuordnen: „Wir freuen uns auf das Derby in Emslage, gar keine Frage. Wir müssen es aber auch nicht größer machen, als es tatsächlich ist.“ Die Saison seiner Mannschaft werde „natürlich nicht vom Derby entschieden“. Dennoch ist der Anspruch eindeutig formuliert: „Natürlich wollen wir da in jedem Fall gewinnen.“

Dieses Selbstverständnis soll nun auch im Derby sichtbar werden: „Wir fahren da ganz selbstbewusst hin, wissen, dass wir die bessere Mannschaft sind und wollen idealerweise das Hinspiel so ein bisschen korrigieren und da natürlich auch drei Punkte holen.“

Mit 43 Punkten rangieren die Sportfreunde nach 24 Spieltagen auf Platz vier. Zuletzt untermauerte Schwefingen seine starke Spielzeit mit einem späten 3:2-Erfolg gegen Sparta Werlte am 24. Spieltag. Zuvor hatte es am 23. Spieltag ein 2:2 bei Union Lohne gegeben. Eine konstant gute Runde, die Vehring selbstbewusst einordnet: „Mit dieser Saison haben wir ganz klar gezeigt, dass wir hier im Kreis Meppen die ganz klare Nummer zwei sind.“ (Nach dem SV Meppen)

Hinspiel als Mahnung

Das erste Aufeinandertreffen der Saison endete torlos – ein 0:0, das Vehring noch präsent ist. „Das war unsere schlechteste Saisonleistung“, sagt er rückblickend. Genau dieses Bild soll am Freitag korrigiert werden. Die Erinnerung an den enttäuschenden Auftritt dient als zusätzlicher Antrieb.

Gleichzeitig warnt der Schwefingen-Coach vor überhöhter Erwartungshaltung auf der Gegenseite: „Wohlwissend, dass es in Emslage dann natürlich vielleicht ein bisschen höher gehängt wird, als es jetzt von unserer Seite Betrachtung hat.“ Er rechnet damit, dass der Tabellenletzte alles investieren wird, um dem Favoriten weh zu tun: „Wir wissen, dass Emslage alles dran setzen wird, das zu verhindern und uns wehtun möchte.“

Emslage unter Druck

Für Emslage ist die Ausgangslage eindeutig. Mit lediglich zehn Punkten aus 23 Spielen steht der VfL abgeschlagen auf Rang 16. Am vergangenen Spieltag setzte es eine 2:4-Niederlage bei Weiße Elf Nordhorn, davor ein 1:1 gegen Freren. Der Abstand zu den Nichtabstiegsplätzen ist beträchtlich – bei drei direkten Absteigern zählt für den Tabellenletzten inzwischen jeder Punkt.

Gerade in einem Derby könnte die Mannschaft versuchen, aus der Außenseiterrolle Energie zu ziehen. Doch Schwefingen reist mit breiter Brust an – gestützt auf eine Saisonbilanz von 13 Siegen, vier Remis und sieben Niederlagen bei 47:39 Toren.

Ziel: Bestätigung einer starken Saison

Für Schwefingen geht es weniger um Symbolik als um Substanz. „Unsere Jungs, meine Mannschaft, spielen eine super Saison und können jetzt einfach in den nächsten Spielen noch den einen oder anderen Punkt mehr holen – idealerweise natürlich am Freitag in Emslage“, betont Vehring.

Die Rollen sind klar verteilt: hier der ambitionierte Tabellenvierte, der seine Position festigen will, dort das Schlusslicht im Überlebenskampf. Doch Derbys entziehen sich oft der reinen Tabellenlogik. Schwefingen weiß das – und will dennoch das Hinspiel korrigieren, die eigene Stellung untermauern und mit einem Auswärtssieg die starke Saison weiter veredeln.