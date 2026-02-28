„Wir sind hochmotiviert und wollen die ersten drei Punkte 2026 feiern“ Hinspiel endete 2:1 für Wahrenholz von NB · Gestern, 23:30 Uhr · 0 Leser

Der VfL Wahrenholz startet am Sonntag (15 Uhr) mit einem Heimspiel gegen den FC Schwülper in das Pflichtspieljahr 2026. Mit 20 Punkten rangiert Wahrenholz im Mittelfeld, während Aufsteiger Schwülper als Vorletzter unter Zugzwang steht. Nach einer langen und witterungsbedingt schwierigen Vorbereitung sind die Kräfteverhältnisse schwer einzuschätzen.

Heute, 15:00 Uhr VfL Wahrenholz Wahrenholz FC Schwülper FC Schwülper 15:00 PUSH

Trainer Marcel Neumann spürt vor allem Erleichterung über den Re-Start: „Ich glaube, wir sind alle froh, dass es jetzt endlich wieder losgeht und wir raus können und Fußball spielen können.“ Die Ungewissheit der vergangenen Wochen habe den Rhythmus erschwert, umso größer sei nun die Motivation. „Es geht wieder bei Null los“, betont Neumann und verweist darauf, dass gerade zum Jahresbeginn vieles von Tagesform und Effizienz abhänge.

Inhaltlich erwartet der Coach eine kampfbetonte Begegnung. „Für Schwülper geht es primär um das nackte Überleben“, sagt Neumann und rechnet mit einer defensiven Ausrichtung des Gegners sowie schnellen Kontern. Entscheidend werde sein, Lösungen im letzten Drittel zu finden und geduldig zu bleiben. „Wir versuchen natürlich zu Hause das Spiel zu machen“, so der Trainer, der vor allem eine bessere Chancenverwertung als im letzten Heimauftritt fordert.