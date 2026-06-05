„Wir sind heiß“: Wendessen will sich stark verabschieden

Der letzte Eindruck bleibt oft am längsten in Erinnerung. Entsprechend groß ist beim SV Wendessen die Motivation vor dem abschließenden Heimspiel der Bezirksliga Braunschweig Staffel 3 gegen den Goslarer SC 08 am Sonntag um 15 Uhr.

Dabei bleibt die Personalsituation beim Gastgeber ,wie in der ganzen Saison schon, angespannt. „Personell wird es nicht unbedingt besser aussehen. Wir haben zwar den einen oder anderen, der aus der Sperre zurückkommen wird. Dafür hast du aber dann direkt den einen oder anderen, der arbeitsbedingt oder verletzungsbedingt ausfallen wird am letzten Spieltag“, erklärt der Trainer. „Dementsprechend wird das wieder ein Spiel mit wenig Personal.“

Während die Gäste als Tabellendritter mit 59 Punkten anreisen, steht Wendessen mit 37 Zählern auf Rang elf. Doch genau vor vorschnellen Schlüssen warnt Pascal Gos. „Ich denke, die Saison hat gezeigt, dass jeder jeden schlagen kann in dieser Liga. Egal, ob jetzt der Dritte gegen den Elften spielt. Da könnte man jetzt sagen, die Favoritenrolle ist klar verteilt. Aber die Saison hat uns alle eines Besseren belehrt.“

Trotzdem überwiegt die Vorfreude. Schließlich soll das letzte Heimspiel einen versöhnlichen Abschluss einer Saison bilden, bei der nicht alles wie geplant geklappt hat. „Wir spielen zu Hause, wir wollen uns vernünftig aus der Saison verabschieden. Auch wenn wir in der Saison oder das Saisonergebnis hinter unseren Erwartungen geblieben sind.“

Sportlich geht es für beide Mannschaften kaum noch um etwas. Wendessen kann mit einem Sieg allerdings noch den einen oder anderen Tabellenplatz gutmachen. Gos richtet den Blick dennoch weniger auf die Tabelle als auf die Leistung seiner Mannschaft. „Für uns geht es eigentlich um nichts mehr. Für Goslar sollte es um nichts mehr gehen. Ich weiß nicht, wie motiviert Goslar an so ein letztes Spiel rangehen wird.“

An der eigenen Motivation lässt der Coach dagegen keinen Zweifel. „Wir haben auf jeden Fall Bock. Wir wollen drei Punkte in Wendessen behalten. Wir wollen danach gemeinsam die Saison am Sonntagabend noch ausklingen lassen. Und am besten geht sowas natürlich mit drei Punkten im Rücken.“

Zusätzliche Bedeutung erhält die Partie durch einige personelle Veränderungen. „Der eine oder andere Spieler wird uns zum Saisonende verlassen. Auch die werden sich mit Sicherheit vernünftig von uns verabschieden wollen. Wir wollen uns vernünftig von den Jungs verabschieden. Und am besten geht sowas natürlich immer mit Leistung.“

Die Voraussetzungen dafür sieht Gos gegeben. „Wir haben uns gut vorbereitet. Wir haben gut trainiert die Woche. Wir sind motiviert und haben Bock. Wir wollen noch einmal alles reinhauen. Ein letztes Mal diese Saison.“

Dass der Goslarer SC 08 dennoch mit viel Selbstvertrauen anreist, zeigt der Blick auf die jüngsten Ergebnisse. Während Wendessen zuletzt trotz Treffern von Fakhreldine und Iseni knapp mit 2:3 gegen den FC Viktoria Thiede unterlag, feierten die Goslarer durch Tore von Moreno, Weiske und Frank einen 3:1-Erfolg beim MTV Salzdahlum. Auch das Hinspiel ging mit 3:1 an den GSC, nachdem Zink doppelt getroffen hatte.

All das ändert jedoch nichts an der Zielsetzung des Gastgebers. „Wir wollen uns ordentlich verkaufen. Wir wollen ein gutes Spiel abliefern. Und die drei Punkte in Wendessen behalten. Das ist das Ziel.“

Die Botschaft vor dem Saisonfinale ist damit eindeutig. „Von daher, wir haben Bock. Wir sind heiß. Wir wollen gewinnen. Und das ist der Plan für Sonntag.“