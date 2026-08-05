"Wir sind heiß": So schwört Tobias Fleckstein die MSV-Fans ein Am Samstag steht für den MSV Duisburg das erste Saisonspiel gegen den SV Meppen an. Tobias Fleckstein hat noch einmal emotionale Worte an die eigenen Fans gerichtet. von Marcel Eichholz · Heute, 14:15 Uhr · 0 Leser

Tobias Fleckstein hat mit dem MSV in der kommenden Saison Großes vor. – Foto: Imago Images

Es ist alles bereit für den Saisonstart in der 3. Liga. Der MSV Duisburg trifft am Samstag (14 Uhr, FuPa-Liveticker) auf Aufsteiger SV Meppen. Mehr als 25.000 Zuschauer erwartet der Verein beim Auftakt im Wedaustadion. Wenige Tage vor dem Anstoß hat sich Innenverteidiger Tobias Fleckstein in den Vereinsmedien an die Fans gewandt. Geht es nach dem 27-Jährigen, können die Ränge auch gerne noch etwas voller werden.

Auf dem Trainingsplatz steht für die Drittliga-Profis des MSV Duisburg derzeit der Feinschliff vor dem Ligastart auf dem Programm. Schon früh konnte Trainer Dietmar Hirsch mit seinem Staff an taktischen Elementen arbeiten, hat doch die Mannschaft im Kern nur wenig Veränderungen erlebt und sich stattdessen gezielt und in der Breite verstärkt. Das hat sich bereits in der Frühphase der Vorbereitung gezeigt, als die Zebras unter anderem den Champions-League-Anwärter NEC Nijmegen mit 3:2 besiegen konnten. "Wir haben gute Testspiele gespielt und sehr gute Trainingseinheiten gehabt. Die Mannschaft ist noch enger zusammengewachsen. Wir sind auf jeden Fall bereit für den Start", sagt Fleckstein rückblickend. Fünf Spiele in Folge gewann der MSV, ehe es beim 2:4 gegen Beerschot VA den Dämpfer zur rechten Zeit gab. Die Antwort auf die schlechte Leistung folgte beim 1:1 gegen Zweitligist Arminia Bielefeld, ehe die Vorbereitung mit einem echten Leckerbissen ihr Ende fand. Gegen Sparta Rotterdam gab es zwar keine Tore zu sehen, doch die Unterstützung von mehr als 1.500 MSV-Fans in der niederländischen Hafenstadt ist in Erinnerung geblieben.