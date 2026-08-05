"Wir sind heiß": So schwört Tobias Fleckstein die MSV-Fans ein

Es ist alles bereit für den Saisonstart in der 3. Liga. Der MSV Duisburg trifft am Samstag (14 Uhr, FuPa-Liveticker) auf Aufsteiger SV Meppen. Mehr als 25.000 Zuschauer erwartet der Verein beim Auftakt im Wedaustadion. Wenige Tage vor dem Anstoß hat sich Innenverteidiger Tobias Fleckstein in den Vereinsmedien an die Fans gewandt. Geht es nach dem 27-Jährigen, können die Ränge auch gerne noch etwas voller werden.
Auf dem Trainingsplatz steht für die Drittliga-Profis des MSV Duisburg derzeit der Feinschliff vor dem Ligastart auf dem Programm. Schon früh konnte Trainer Dietmar Hirsch mit seinem Staff an taktischen Elementen arbeiten, hat doch die Mannschaft im Kern nur wenig Veränderungen erlebt und sich stattdessen gezielt und in der Breite verstärkt. Das hat sich bereits in der Frühphase der Vorbereitung gezeigt, als die Zebras unter anderem den Champions-League-Anwärter NEC Nijmegen mit 3:2 besiegen konnten.
"Wir haben gute Testspiele gespielt und sehr gute Trainingseinheiten gehabt. Die Mannschaft ist noch enger zusammengewachsen. Wir sind auf jeden Fall bereit für den Start", sagt Fleckstein rückblickend. Fünf Spiele in Folge gewann der MSV, ehe es beim 2:4 gegen Beerschot VA den Dämpfer zur rechten Zeit gab. Die Antwort auf die schlechte Leistung folgte beim 1:1 gegen Zweitligist Arminia Bielefeld, ehe die Vorbereitung mit einem echten Leckerbissen ihr Ende fand. Gegen Sparta Rotterdam gab es zwar keine Tore zu sehen, doch die Unterstützung von mehr als 1.500 MSV-Fans in der niederländischen Hafenstadt ist in Erinnerung geblieben.
Warum ausgerechnet bei Sparta Zuschauer erlaubt waren, bei den vorangegangenen Testspielen gegen Nijmegen und TOP Oss jedoch nicht, wird wohl nicht mehr aufzuklären sein. Umso schöner war dann aber das Sparta-Gastspiel für die Duisburger Spieler. "Es war eine tolle Kostprobe und hat richtig Spaß gemacht, in Rotterdam vor unseren Fans zu spielen", betont Fleckstein. Überhaupt scheinen Fans und Mannschaft in dieser Sommerpause noch einmal enger zusammengerückt zu sein, um nun als eine Einheit in die Saison zu gehen. "Wir haben das alle natürlich mitbekommen, wie viele Dauerkarten verkauft wurden und freuen uns auf Samstag", unterstreicht der Verteidiger. Bisher konnte der Spielverein schon mehr als 10.000 Dauerkarten absetzen.
"Es wird wichtig sein, dass wir gut aus den Startlöchern kommen. In der vergangenen Saison hat das gut funktioniert. Wir legen den Fokus darauf, dass wir gut in die Saisonkommen und in den ersten Spielen gut punkten", skizziert Fleckstein die Marschroute für die kommenden Wochen. In der abgelaufenen Saison waren die Duisburger mit sechs Siegen sensationell gestartet, kassierten erst am 11. Spieltag beim TSV 1860 München die erste Pleite. So kann es gerne auch jetzt losgehen. "Wir sind heiß, wollen Gas geben und so viele Punkte holen, wie möglich", betont er. Einen Aufruf gibt es zum Abschluss: "Kommt alle am Samstag ins Stadion und lasst uns gemeinsam den ersten Sieg feiern."