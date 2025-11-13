"Wir sind heiß": OSV Meerbusch will gegen Wickrath nachlegen

Der OSV Meerbusch hat das Format für den Landesliga-Aufstieg. So viel ist nach ungefähr dem ersten Saisondrittel klar. Denn schon in der Vorsaison schnupperten die Osterather an dem ganz großen Wurf, scheiterten final jedoch in der Aufstiegsrelegation. So konnte sich der damalige Trainer Ingmar Putz nicht mit dem größtmöglichen Erfolg verabschieden , übergab seinem Nachfolger Dominik Voigt aber ein funktionierendes Konstrukt mit großem Potenzial. Doch davon gibt es in der dieser laufenden Bezirksliga-Saison gleich eine Hand voll. Deshalb ist sich der 29-jährige Neu-Übungsleiter bewusst, dass sich seine Mannschaft nur besonders wenige Ausrutscher erlauben kann, um langfristig oben mitzumischen.

"Wir sind heiß darauf, am Freitag nachzulegen. Mit einem Sieg hätten wir acht Punkte Vorsprung auf Wickrath, dann könnten wir aus fünf Teams die um den Aufstieg kämpfen, vier Teams machen", gibt sich Voigt im Austausch mit FuPa Niederrhein kampflustig, schiebt aber hinterher: "Die Liga ist sehr ausgeglichen und gerade die ersten fünf Teams lassen so gut wie nichts liegen." Sein Team setzte in der Vorwoche mit dem 3:0-Erfolg gegen den damaligen Spitzenreiter TuRa Brüggen bereits ein Ausrufezeichen, an das im nächsten Topspiel gegen den TuS Wickrath wieder angeknüpft werden kann. "Wir haben dort alles auf den Platz gebracht, was man benötigt, um so ein Spiel auch zu gewinnen. Die Stimmung im Training war nun sehr gut, aber auch wieder sehr konzentriert und fokussiert auf das nächste Topspiel."

So kommt der OSV derzeit immer besser ins Rollen. Acht Siege aus den vergangenen neun Spielen lassen sich sehen. Nur der Schönheitsfehler im Duell gegen Tabellenführer Sportfreunde Neuwerk (1:3) verhindert einen noch eindrucksvolleren Lauf.

Das Mannschaftskonstrukt funktioniert, mit Marc Rommel (zehn Tore, fünf Vorlagen) ist der Top-Torjäger aus dem Vorjahr auch wieder bestens aufgelegt, ebenso Lars Stieger (neun Tore, acht Vorlagen), der auf die statistisch beste Saison seiner Laufbahn zugeht. Dazu kommen auch noch Sommerzugänge wie Ben Israil und Lars Kruse, mit denen sich der Klub noch einmal punktuell verstärken konnte. So brauchte Trainer Dominik Voigt auch nur wenig Zeit, um den OSV wieder als Top-Team zu etablieren.

Kein großer Erfolgsdruck

"Ingmar Putz hat mir eine tolle und intakte Mannschaft übergeben, die wir im Sommer mit neuen jungen Spielern noch verstärkt haben", schwärmt er. "Auch die Umstellung auf ein komplett neues Spielsystem hat die Mannschaft super aufgenommen und es sehr schnell sehr gut umgesetzt."

Mit dem Fast-Aufstieg im Rückspiegel und der vorhandenen Qualität im Kader geht vielleicht schon ein gewisser Erwartungsdruck einher. Doch wie Voigt versichert, bleibt es vereinsintern dahingehend ruhig: "Natürlich möchte man – nachdem man den Aufstieg knapp verpasst hat – im Folgejahr nicht Sechster oder Siebter werden. Aber jeder im Verein kann das sehr gut einordnen und weiß, dass man einen Aufstieg nicht planen kann", schildert er. "In einer Aufstiegssaison muss alles passen: Wenig Verletzungen und auch das nötige Spielglück in den schwächeren Spielen. Wir haben uns klar als Ziel gesetzt, wieder ganz oben mitzuspielen und sind da voll im Soll."

Wie gut der Kurs wirklich ist, könnte sich schon am Freitag zeigen. Gewinnt der OSV das Topspiel gegen Wickrath, spricht vieles dafür, dass er bis zur Winterpause weiter Boden auf Neuwerk gutmacht, zumal in den verbleibenden Partien ausschließlich Gegner aus der unteren Tabellenregion warten.