„Wir sind heiß darauf, endlich wieder zu gewinnen“

Der MTV hat sich im oberen Tabellenmittelfeld festgesetzt und will seine Position nach zuletzt sechs sieglosen Spielen in Folge stabilisieren. Der TSV sucht ebenfalls nach Konstanz und vor allem nach einem Erfolgserlebnis. Entsprechend klar formuliert TSV-Trainer Silas Mörsch die Zielsetzung vor der Partie: „Wir sind heiß darauf, endlich wieder ein Spiel zu gewinnen.“

Die Basis dafür sieht Mörsch im jüngsten Auftritt: „Wir wollen heute nach einem ordentlichen Auftritt im Derby gegen Reislingen daran anknüpfen und durch mannschaftliche Geschlossenheit zum Erfolg kommen.“ Personell scheint die Lage dabei vergleichsweise entspannt: „Ich kann auf den Großteil der Jungs zurückgreifen.“

Doch die Aufgabe hat es in sich, nicht nur wegen des Gegners, sondern auch aufgrund der Rahmenbedingungen. „Unter der Woche in Isenbüttel wird es natürlich nicht einfach, und wir wissen auch, was für ein Gegner auf uns zukommt.“ Der Respekt vor dem MTV ist deutlich spürbar, gleichzeitig aber auch der Glaube an die eigene Chance: „Mit der richtigen Einstellung können wir erfolgreich sein.“

Entscheidend wird aus Sicht des Trainers vor allem der Spielverlauf sein: „Am Ende wird es aber auch von der Tagesform abhängen und welche Mannschaft besser ins Spiel reinkommt.“

Während der MTV Isenbüttel mit einer stabilen Saison aber einer aktuellen Ergebniskrise im Rücken in die Partie geht, steht der TSV Hehlingen vor der Herausforderung, die eigenen Ansprüche endlich wieder in Punkte umzumünzen. Die Voraussetzungen sind klar umrissen, nun wird sich zeigen, ob die Gäste die von Silas Mörsch geforderte Geschlossenheit und Entschlossenheit auf den Platz bringen können.