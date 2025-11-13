„Wir sind heiß aufs Derby gegen Vechelde“

Nach dem ersten Saisonsieg beim 4:3 in Rautheim geht Lafferde mit neuem Selbstvertrauen in die Partie. Kapitän Tim Paul sagt: „Derby gegen Vechelde. Tabellen- und Ergebnisunabhängig der letzten Wochen will man ein Derby immer gewinnen. Dementsprechend sind wir heiß und freuen uns auf ein wahrscheinlich sehr interessantes, intensives Spiel gegen Vechelde.“

Der Gegner hat in dieser Saison ebenfalls turbulente Wochen hinter sich. Mehrere Trainerwechsel und ein personeller Umbruch prägen die Spielzeit der Arminia, die aktuell auf Platz 14 rangiert. Paul weiß um die Unberechenbarkeit des Gegners: „Vechelde ist sehr schwer einzuschätzen. Sie hatten im Sommer und auch während der Saison einen Umbruch mit mehreren Trainerwechseln. Das macht sie unberechenbar.“

Zuletzt spielte Vechelde 0:0 gegen Aufsteiger BSC Acosta II – ein Achtungserfolg gegen einen formstarken Gegner. „Das spricht dafür, dass sie mit dem neuen Trainer erst einmal einen positiven Schwung haben und sicherlich auch etwas Rückenwind mitbringen.“

Auch Lafferde selbst kommt mit Rückenwind. Nach wochenlanger Durststrecke konnte das Team endlich wieder dreifach punkten. „Wir freuen uns nach unserem ersten Sieg auch, endlich mal mit ein bisschen Rückenwind in die nächste Partie zu gehen“, so Paul. Seine Devise für das Derby ist klar: „Von daher: offenes Visier und ein interessantes Derby.“

Für beide Mannschaften steht viel auf dem Spiel. Mit einem weiteren Erfolg könnte Teutonia den Rückstand auf die Nichtabstiegsplätze verkürzen – und gleichzeitig Vechelde tiefer in den Abstiegskampf ziehen. Die Zuschauer dürfen sich auf ein kampfbetontes und emotionales Spiel freuen, in dem der Wille entscheidend sein dürfte.