"Wir sind gut vorbereitet und haben einen sehr ausgeglichenen Kader"

Nach dem Highlight im WFV-Pokal gegen den Regionalligisten Stuttgarter Kickers steht für den 1. Göppinger SV der Start in die Oberliga-Saison an. Am Samstag um 14 Uhr geht es im Heimspiel gegen den FV Ravensburg. Göppings Kapitän Filip Milisic sowie Florian Mack, Leiter Kommunikation, blicken zurück und nach vorne.

„Die Vorbereitung war sehr intensiv und anstrengend. Wir haben in allen Bereichen hervorragend gearbeitet. Ich habe schon einige Trainer in der Vergangenheit erlebt, insofern war diese Veränderung sehr professionell organisiert. Und Gianni ist ja weiterhin mit dabei, da ist mir dieser Wechsel nicht wirklich schwergefallen.“

„Die tolle Kulisse hat wieder einmal Spaß gemacht. Man merkt einfach, was in Göppingen möglich ist. Das Spiel hat ein Stück weit die vergangene Saison gespiegelt. Kleine Fehler werden sofort bestraft und wenn du vorne in der Box nicht die notwendige Durchschlagskraft hast, machst du keine Tore.“

Ligastart gegen den FV Ravensburg: mit welchen Gefühlen gehst Du am Samstag in den Auftakt? Wie schätzt Du Ravensburg ein?

„⁠Ich gehe mit einem sehr positiven Gefühl in die Runde. Wir sind gut vorbereitet und haben einen breiten, sehr ausgeglichenen Kader. Ravensburg schätze ich stark ein. Sie besitzen im Angriff viel individuelle Klasse und sind hinten körperlich sehr robust.“

Florian Mack, Leiter Kommunikation, ergänzt:

… Rückblick 2. Runde WFV-Pokal gegen die Stuttgarter Kickers:

„Wir haben unseren Fans und Unterstützern ein Highlight unter Flutlicht bieten können. Die knapp 2000 Zuschauer im Stadion sorgten für eine tolle Kulisse und Atmosphäre. Das sind jene Spiele, von welchen wir sehr gerne viel mehr ausrichten möchten in Göppingen. Genau dafür arbeiten wir weiter hart und beharrlich, wir versuchen uns in allen Bereichen positiv weiterzuentwickeln. Das reicht vom Platz bis ins Umfeld hinter die Kulissen. Und erfreulicherweise können wir feststellen, dass uns das in vielen einzelnen Schritten auch gelingt.

Aus sportlicher Perspektive wussten wir um die Schwere der Aufgabe sowie um die Qualität des Gegners. Dass wir uns dennoch den Einzug in die nächste Runde gewünscht hätten, ist doch klar. Wir treten jedes Spiel an, um gewinnen zu wollen. Das gibt unser sportlicher Ehrgeiz her. Dennoch können wir erhobenen Hauptes aus der Partie gehen. Die Kickers haben unsere individuellen Fehler anfangs mit brutaler Effizienz bestraft. Dass wir uns zurück in die Partie gebissen haben und insbesondere nach der Unterbrechungspause über die gesamte restliche Spielzeit den Kickers auf Augenhöhe begegneten, bleibt positiv hängen. Daraus schöpfen wir weiteren Mut und blicken zuversichtlich, aber respektvoll dem Start in die Oberligasaison entgegen. Wermutstropfen ist der Platzverweis für Ogu Kececi.“

… zum Oberliga Auftakt gegen den FV Ravensburg am kommenden Samstag:

„Mit Ravensburg erwarten wir nicht nur ein Urgestein der Liga, sondern einen sicherlich bestens eingestellten Gegner. Die Duelle gegen Ravensburg waren in der Vergangenheit stets von hoher Intensität, Leidenschaft und Spannung geprägt. Man respektiert sich nicht nur auf, sondern auch neben dem Platz seit vielen Jahren. Dennoch geht es um die ersten drei Punkte und einen

erfolgreichen Start in die Oberligasaison. Genau diesen möchten wir unseren Fans schenken und hoffen erneut auf eine tolle Kulisse im Stadion.

Wir haben nun über viele Wochen hinweg sehr gut und intensiv gearbeitet, da möchten wir uns nun mit einem erfolgreichen Grundstein für die neue Saison belohnen. Wir wissen wohl, dass uns eine kräftezehrende und intensive Spielzeit bevorsteht – da ist ein guter Start umso wichtiger. Dass es am ersten Spieltag auf Ravensburger Seite gleich ein Wiedersehen mit Gabriel Galinec sowie auf GSV-Seite mit Yannik Wolff gibt, ist eine schöne Geschichte, welche der Fußball hervorbringt.“