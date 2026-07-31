"Wir sind gut vorbereitet" - Altenoythe muss zum Auftakt nach Garrel

„Ich erwarte eine gute Zuschauerkulisse und habe von Garreler Seite gehört, dass man mit 1500 Leuten rechnet“, sagt Koopmann vor der Partie. Seine Mannschaft sei bereit für den Saisonstart: „Wir sind gut vorbereitet und freuen uns auf unser erstes Landesligaspiel.“

Mit dem BV Garrel wartet aus Sicht des Altenoyther Trainers allerdings direkt ein anspruchsvoller Gegner. „Gegen eine Topmannschaft wie Garrel müssen wir gut verteidigen und vorne eiskalt sein, wenn wir etwas mitnehmen wollen“, betont Koopmann. Zudem hebt er die Qualität des Gegners hervor: „Der BV Garrel ist top besetzt.“ In der abgelaufenen Saison wurde Garrel Vizemeister und gehört zu den Titelkandidaten!

Personell kann der SV Altenoythe nahezu aus dem Vollen schöpfen. „Außer Johannes Heitgerken haben wir den gesamten Kader zur Verfügung“, so Koopmann.

Die Paarung gab es in der vergangenen Saison im Übrigen zwei Mal. Das Testspiel und das Duell im Pokal ging jeweils mit 2:1 an den BV Garrel.

Anpfiff ist am morgigen Samstag um 16.00 Uhr in Garrel.