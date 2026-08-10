„Wir sind gut in die Partie reingekommen“: Hillerse siegt 5:0

Der Start hätte aus Sicht des TSV Hillerse kaum besser verlaufen können. Nach gerade einmal einer Minute brachte Luca Ehresmann die Gäste mit 1:0 in Führung. Anschließend blieb Hillerse gefährlich und erspielte sich weitere Möglichkeiten. „Wir sind gut in die Partie reingekommen, haben nach einer Minute 1:0 geführt und uns in der Folge auch noch drei, vier gute Möglichkeiten rausgespielt, aber dann nicht frühzeitig das 2:0 gemacht“, sagte TSV Hillerse-Co-Trainer Felix Schrader.

Erst in der 34. Minute gab es den nächsten Treffer. Lennard Kaub erhöhte auf 2:0. Felix Schrader sah seine Mannschaft zur Pause entsprechend verdient vorne: „Nach knapp 35 Minuten haben wir uns dann auch mit dem 2:0 belohnt. Zur Halbzeit sind wir mit einer verdienten Führung in die Kabine gegangen.“

Nach dem Seitenwechsel veränderte sich das Bild zunächst etwas. Westerbeck kam besser in die zweite Hälfte und setzte Hillerse stärker unter Druck. „In der zweiten Halbzeit sind wir erst nicht so gut ins Spiel gekommen, Westerbeck hat das dann ganz gut gemacht.“ Dazu kamen aus Sicht des Co-Trainers vermeidbare Fehler: „Wir hatten ein paar unnötige Ballverluste.“

Die Gastgeber konnten daraus jedoch keinen Treffer erzielen. Stattdessen sorgte Moritz Sandte in der 56. Minute für das 3:0 und damit für eine deutliche Beruhigung auf Seiten der Gäste. „Nach dem 3:0 sind wir dann auch wieder wach geworden und haben konsequenter gespielt.“

In der Schlussphase wurde der ohnehin klare Erfolg endgültig besiegelt. Moritz Sandte erzielte in der 83. Minute seinen zweiten Treffer des Nachmittags und stellte auf 4:0. Drei Minuten später setzte Chris Walenwein den sehenswerten Schlusspunkt.

„Chris Walenwein hat dann zum Schluss noch ein Traumtor aus knapp 22 Metern gemacht“, sagte Felix Schrader. Damit war die deutliche Auswärtsniederlage des SV Westerbeck endgültig besiegelt.

Trotz des klaren Ergebnisses fand der Co-Trainer des TSV Hillerse auch anerkennende Worte für den Gegner. „Alles in allem ein verdienter Sieg, wobei Westerbeck das sehr gut gegen uns gemacht hat.“ Besonders die Einstellung der Gastgeber hob Felix Schrader hervor: „Man muss sie loben, weil sie nicht aufgegeben haben und immer weiter gespielt haben.“

So stand am Ende ein 5:0 für den TSV Hillerse. Der Auftakt war damit trotz einer kurzen Phase nach der Pause, in der Westerbeck stärker aufkam, erfolgreich.