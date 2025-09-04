"Wir sind gut draut": SGV Freiberg will Serie weiter ausbauen

Selbstbewusstsein beim Gegner

Trainer Kushtrim Lushtaku sieht in Walldorf einen gefährlichen Kontrahenten: „Walldorf hat sich durch die zwei wichtigen Siege gegen Sandhausen und Homburg viel an Selbstvertrauen getankt.“ Vor allem die offensive Spielweise könne Freiberg vor Aufgaben stellen. „Sie spielen guten Ball, versuchen durch Tiefenläufe und konzentriertem Passspiel im letzten Drittel zu schnellen Abschlüssen zu kommen“, sagte Lushtaku über den kommenden Gegner am morgigen Freitag unter Flutlicht.

Individuelle Qualität anerkannt

Besonders die Einzelspieler des Gegners hebt der Freiburger Coach hervor: „Sie haben sehr gute individuelle Spieler.“ Walldorf, derzeit Achter mit sieben Punkten, hat in den vergangenen Wochen gezeigt, dass es auch gegen ambitionierte Mannschaften bestehen kann. Für Freiberg ist es ein weiterer Prüfstein in der noch jungen Saison, um zu zeigen, dass sie zurecht an der Tabellenspitze stehen.

Freiberg vertraut auf die eigene Stärke

Die Ausgangslage bleibt für Lushtaku klar: „Bei uns sind alle fit bis auf Marius Köhl. Wir sind gut drauf und fahren dahin um drei Punkte mitzunehmen.“ Mit fünf Siegen aus fünf Spielen und lediglich zwei Gegentoren im Rücken geht der Tabellenführer mit breiter Brust in die Partie. Zuletzt gab es für Freiberg einen umkämpften Heimsieg gegen Aufsteiger TSG Balingen. Doch an die Leistungssteigerung im zweiten Durchgang soll nun angeknüpft werden.

---

Das ist die Tabellenspitze der Regionalliga Südwest

1. SGV Freiberg 5 5-0-0 15:2 15

2. TSV Steinbach Haiger 5 4-1-0 14:6 13

3. SG Sonnenhof Großaspach (Auf) 5 3-1-1 18:9 10

4. FSV Frankfurt 5 3-1-1 9:8 10

5. Kickers Offenbach 5 3-0-2 7:7 9