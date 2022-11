Die Kleinfeld-Herren des SV Germania Nedlitz. – Foto: Verein

"Wir sind glücklich und froh, dass wir noch das Kleinfeld haben" Unser Fußball, unsere Vereine: Wie der SV Germania Nedlitz auf dem Kleinfeld sein Glück gefunden hat

Mit der Serie "Unser Fußball, unsere Vereine" wollen wir die Amateure während der Zeit der irrsinnigen WM in Katar noch mehr in den Fokus setzen, wollen euch Clubs aus den verschiedenen Spielklassen des Bundeslandes und ihre Geschichten vorstellen. Im sechsten Teil präsentieren wir den SV Germania Nedlitz, der in Magdeburg auf dem Kleinfeld sein Glück gefunden hat.

Als der SV Germania Nedlitz zum letzten Mal eine Mannschaft im Großfeld-Spielbetrieb hatte, sah die Fußballwelt im KFV Jerichower Land noch anders aus. 17 Teams mischten damals in der Saison 2014/15 in den zwei Kreisliga-Staffeln mit. Seitdem hat sich das Starterfeld mehr als halbiert. Heute sind es nur noch sieben Vertreter, die im KFV-Unterhaus den Titel ausspielen. Auch die Nedlitzer sind von dieser Bildfläche verschwunden - doch der Ball rollt in der 600 Einwohner zählenden und zu Gommern gehörenden Ortschaft immer noch. Seit 15 Jahren im Kleinfeld-Spielbetrieb dabei Denn schon seit anderthalb Jahrzehnten gehören die Germanen regelrecht zum Inventar des Kleinfeld-Spielbetriebs des Stadtfachverbandes Magdeburg. "In der Saison 2007/08 waren wir das erste Mal dabei", erinnert sich Vereinsvorsitzender Henrik Hartmann: "Damals haben wir noch in der Kreisoberliga gespielt und hatten bei den Herren zu viele Spieler für eine Mannschaft." Mit der Zeit hat sich das allerdings deutlich verändert. "Die Spieler wurden älter, sie wurden Väter, die Prioritäten haben sich verändert", erklärt Hartmann. Als Spielgemeinschaft mit der SG Union Ziepel konnte der zunehmende Personalmangel noch halbwegs aufgefangen werden, im Sommer 2015 war es dann aber endgültig vorbei: Der Großfeld-Fußball verschwand aus Nedlitz.

Auch auf dem Kleinfeld - wie hier im Spiel gegen Arminia Magdeburg - geben die Nedlitzer vollen Einsatz. – Foto: Christian Fromme

"Wir sind glücklich und froh, dass wir immerhin noch das Kleinfeld haben", sagt Hartmann. "Das erlaubt uns, als Verein am Leben zu bleiben." Dabei ist der Spielbetrieb im sieben gegen sieben in der Landeshauptstadt durchaus verschrien - immerhin nehmen am Ligabetrieb des SFV Magdeburg inzwischen (inklusive der auswärtigen Vertreter) deutlich mehr Teams auf Klein- als auf Großfeld teil (24 zu 18). "Es wird häufig so getan, als würden wir den Vereinen die Spieler wegnehmen, aber wer unbedingt auf Großfeld spielen möchte, der tut das auch", ist sich Hartmann sicher. Auch die Betitelung als "Freizeit Herren" könnte für Irritation sorgen. "Das erweckt den Eindruck, als würden die Ergebnisse egal sein. Ich kenne aber niemanden in der Liga, der nicht spielt, um zu gewinnen", erklärt der 35-Jährige. Zugänge mit Landesliga- und Verbandsliga-Erfahrung