– Foto: René Diebel

Union Lohne musste sich am vergangenen Samstag in Laxten mit einem 1:1 zufrieden geben und kassierte damit bereits das zweite Remis. In Hinblick auf die Tabelle stellt dieses Ergebnis aber keine großen Probleme dar, denn auf den aktuellen Spitzenreiter SG Freren besteht der Rückstand nur einen Zähler. Einen weiteren Dämpfer will der Vizemeister der Vorsaison dennoch nicht hinnehmen müssen, sodass der Fokus nun auf das morgige Heimspiel gegen den Landesliga-Absteiger SV Bad Bentheim gerichtet ist. Wir haben vor der Partie mit Union Lohne-Coach Dennis Brode gesprochen.

Morgen, 19:30 Uhr SV Union Lohne Union Lohne SV Bad Bentheim Bad Bentheim 19:30 PUSH Für den ehemaligen Landesligisten Bad Bentheim läuft es bisher noch nicht wirklich. Gerade einmal einen Zähler verbucht die Mannschaft von Patrik Sackbrook – zu wenig um eine mögliche Rückkehr in die sechsthöchste Spielklasse anzusteuern. Dennoch will Union-Trainer Brode die Qualitäten des morgigen Gegners nicht an einem aktuellen Tabellenplatz oder einer möglichen schwierigen Phase festmachen und nimmt die anstehende Partie dementsprechend genauso wie jedes Spiel. „Der Großteil der Spieler von Bad Bentheim sind schon sehr lange zusammen, deswegen kann man sagen, dass sie eigentlich immer eingespielt sind. Zwar haben sie noch nicht in die Spur gefunden, aber ich bin mir sicher, dass sie am Ende des Tages trotzdem weiter oben in der Tabelle stehen werden als bisher. Die Mannschaft hat eine gute Qualität, man sieht aber halt auch, dass dort immer mal wieder Spieler fehlen. Wenn da alle zusammen kommen gehören sie ganz weit nach oben in der Bezirksliga. Wir sind auf jeden Fall gewarnt.", so Brode.