"Wir sind gewarnt" - Nörten-Hardenberg empfängt Freie Turner

Am morgigen Samstag will der SSV dann Revanche für das 1:4 im Hinspiel nehmen. Doch trotz des klaren Ergebnisses im Hinspiel ist man auf Seiten der Braunschweiger vorm Gegner gewarnt. "In der zweiten Halbzeit war das Spiel sehr eng." so Gian Luca Renner, Co-Trainer der Gäste.

Tabellarisch ist die Ausgangslage klar. Nörten-Hardenberg steht mit 33 Punkten auf Platz zehn, während die Braunschweiger auf dem vierten Platz stehen, einen Punkt vorm Bovender SV. Die Braunschweiger gewannen zuletzt zwei mal in Serie und wollen den vierten Platz auch verteidigen, wissen aber um die Schwere der Aufgabe. "Uns erwartet ein unangenehmer Gegner auf einem schwer bespielbaren Platz. Nörten ist körperlich robust und es gilt dagegenzuhalten. Außerdem müssen wir auf die Unterschiedspieler in der Offensive aufpassen." so Renner. Von den 54 Saisontoren des SSV Nörten-Hardenberg schossen Nils Hillemann und Lucas Duymelinck alleine 34.

Trotz des feststehenden Abstiegs des Gegners weiß Renner, dass der Gegner sich nicht kampflos aufgibt. "Sie hauen trotzdem alles rein und wollen die Saison positiv beenden." Das zeigte Nörten-Hardenberg auch in den vergangenen Wochen. Aus den vergangenen neun Partien ging man nur zwei mal als Verlierer vom Feld. Anpfiff ist am Samstag um 16.00 Uhr.