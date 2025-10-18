„Wir sind gewarnt, aber selbstbewusst“

Am Sonntag (15.30 Uhr) trifft der SV Wendessen in der Bezirksliga Braunschweig 3 auf den Tabellenführer MTV Wolfenbüttel II. Mit 16 Punkten liegt Wendessen aktuell auf Rang sieben, während Wolfenbüttel mit 23 Punkten die Tabelle anführt. Für beide Mannschaften geht es um wertvolle Punkte: Wendessen kann die Serie von vier Siegen Spielen fortsetzen, Wolfenbüttel seine Spitzenposition weiter festigen.

Trainer Pascal Gos vom SV Wendessen zeigt sich trotz schwieriger personeller Voraussetzungen kämpferisch: „Es haben sich unter der Woche wieder zwei Leute bei mir verletzt, Waldemar Winter mit einem Muskelfaserriss und Sandro Karkowski, der Probleme mit der Luft hat. Alles nicht so ideal, weil wir jetzt tatsächlich nur elf, maximal zwölf Spieler zur Verfügung haben. Den Rest können wir mit Spielern aus der Zweiten auffüllen.“ Dennoch blickt Gos optimistisch auf die Partie: „Wir spielen zu Hause, haben volles Vertrauen in die Jungs, die da sind, und wir werden alles reinhauen, was wir haben. Es wird ein hartes Stück Arbeit, aber wir sind bereit.“

Auch Murat Güzel, Trainer des MTV Wolfenbüttel II, erwartet eine anspruchsvolle Partie: „Am Sonntag steht uns eine sehr kurze Anreise bevor und ein Gegner, der aktuell richtig im Flow ist. Wendessen ist seit vier Punktspielen ungeschlagen und strotzt nur so vor Selbstvertrauen. Wir sind also gewarnt!“

Der Tabellenführer aus Wolfenbüttel geht jedoch selbstbewusst in das Spiel. „Wir müssen uns nicht verstecken. Wir sind seit sieben Spielen ungeschlagen und haben gezeigt, was in uns steckt. Auch wenn wir vergangene Woche nur ein Unentschieden geholt haben, sind wir fest davon überzeugt, dass wir erfolgreich sein werden, wenn wir wieder mit der gleichen Intensität, Konzentration und Leidenschaft auftreten“, so Güzel. Dabei legt der Coach besonderen Wert auf Chancenverwertung: „Wir werden uns erneut viele Torchancen erarbeiten, und genau dann kommt es darauf an, im letzten Drittel mutig zu bleiben, entschlossen abzuschließen und unsere Möglichkeiten konsequent zu nutzen.“

Das Duell verspricht Spannung: Wendessen will die Serie fortsetzen und die Heimstärke ausspielen, während Wolfenbüttel seine Tabellenführung verteidigen und weiter Zähler sammeln möchte. Die Begegnung zwischen dem formstarken Gastgeber und dem Spitzenreiter wird die Zuschauer nicht enttäuschen.