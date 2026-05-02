„Wir sind gewarnt“

Für den FC Gessel-Leerssen steht am Sonntag (15 Uhr) in der Bezirksliga Hannover Staffel 1 das Heimspiel gegen den SV Germania Helstorf an. Die Ausgangslage bleibt klar: Während die Gastgeber mit fünf Punkten abgeschlagen am Tabellenende stehen, reist Helstorf als Tabellenelfter mit 29 Zählern an.

Beide Mannschaften gehen mit unterschiedlichen Eindrücken aus dem letzten Spieltag in die Partie. Gessel-Leerssen unterlag zuletzt knapp mit 1:2 gegen den VfL Bückeburg, während Helstorf beim 3:3 gegen den TuS Wagenfeld 1908einen Punkt holte.