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„Wir sind gewarnt“
Gessel-Leerssen empfängt Helstorf – Hinspiel dient als Mahnung
Nach der knappen Niederlage gegen Bückeburg richtet sich der Blick auf das nächste Heimspiel – gegen einen Gegner, der im Hinspiel deutlich überlegen war.
Für den FC Gessel-Leerssen steht am Sonntag (15 Uhr) in der Bezirksliga Hannover Staffel 1 das Heimspiel gegen den SV Germania Helstorf an. Die Ausgangslage bleibt klar: Während die Gastgeber mit fünf Punkten abgeschlagen am Tabellenende stehen, reist Helstorf als Tabellenelfter mit 29 Zählern an.
Beide Mannschaften gehen mit unterschiedlichen Eindrücken aus dem letzten Spieltag in die Partie. Gessel-Leerssen unterlag zuletzt knapp mit 1:2 gegen den VfL Bückeburg, während Helstorf beim 3:3 gegen den TuS Wagenfeld 1908einen Punkt holte.
Trainer Maik Hüneke verweist vor der Partie vor allem auf das Hinspiel: „Im Hinspiel haben wir dort 1:8 verloren, dementsprechend sind wir gewarnt. Das war damals ein sehr schwaches Spiel von uns, eines unserer schlechtesten in der Saison.“ Für das Rückspiel formuliert er klare Erwartungen: „Daraus müssen wir lernen und es diesmal deutlich besser machen.“
Entsprechend richtet sich der Fokus auf eine engagierte Leistung vor eigenem Publikum: „Deshalb sind wir hochmotiviert, am Sonntag wieder Vollgas zu geben und zu versuchen, etwas Zählbares zu Hause gegen Helstorf zu behalten.“