"Wir sind gewappnet" - Schüttorf empfängt TuS Esens

Co-Trainer Dennis Große Vennekate macht die Zielsetzung deutlich: „Nachdem wir zuletzt drei Spiele in Folge verloren haben, wollen wir jetzt gegen Esens den Schalter umlegen und das Spiel zu Hause unbedingt gewinnen.“ Gleichzeitig warnt er vor der Qualität des Gegners: „Wir wissen, dass das eine schwierige Aufgabe wird. Esens hat aus den letzten fünf Spielen vier gewonnen.“ So kletterte der Aufsteiger bis auf Platz 13 und ist mitten im Rennen um den Klassenerhalt.

Trotz der schwierigen Ausgangslage zeigt sich Schüttorf entschlossen: „Wir wissen also, dass es eine schwierige Aufgabe wird, sind aber gewappnet, bereiten uns bestmöglich vor und wollen unbedingt die Punkte in Schüttorf halten.“ Im Hinspiel klappte dies gut. Damals gewann Schüttorf mit 3:1.

Personell ist die Situation nach der englischen Woche angespannt. „Wir müssen genau schauen, wer bis Sonntag fit wird. Noch gibt es das eine oder andere Fragezeichen“, so Große Vennekate. Dennoch bleibt er optimistisch: „Wir sind aber guter Dinge, dass wir eine starke Mannschaft auf dem Platz haben werden, die alles dafür gibt, dass wir die Punkte in Schüttorf behalten.“

Anpfiff ist dann am Sonntag um 15.00 Uhr.