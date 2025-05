„Wir sind gewappnet für Eichsel“

Der TuS Maulburg hat in der Kreisliga A, Staffel West, zuletzt mit dem 3:2-Auswärtssieg über den Spitzenreiter Weil II aufhorchen lassen. Der Erfolg markierte das Ende einer Negativserie von vier Niederlagen in Folge. Im fupa-Kreisligatipp spricht TuS-Spielertrainer Vedat Erdogan über die nächsten Ziele.

fupa: Der TuS Maulburg hat zuletzt einen 3:2-Auswärtssieg beim Tabellenführer Weil II geholt. Was war entscheidend dafür?

Vedat Erdogan: Die Spieler haben vom Kopf her befreiter aufgespielt, und der Kader war besser besetzt als in den Wochen zuvor. Da hatten wir viele Verletzungen, einige Sperren und Spieler, die über Ostern in Urlaub waren. Das war letzte Woche anders, und das gab den Ausschlag.