„Wir sind gewappnet“

Der TSV Hillerse marschiert bislang unaufhaltsam durch die Liga: 28:4 Tore und die Maximalausbeute von 18 Punkten unterstreichen die Dominanz der Mannschaft. Vor allem die Offensive wirkt kaum zu stoppen.

Doch auch die „Zweite“ des SSV Vorsfelde hat sich nach anfänglichen Schwierigkeiten gefangen. Nach nur einem Punkt aus den ersten beiden Spielen folgte eine Siegesserie, die zuletzt im überragenden 5:0-Erfolg gegen den direkten Konkurrenten MTV Isenbüttel gipfelte. Trainer Patrick Klein zeigt sich deshalb zuversichtlich: „Wir hatten einen etwas holprigen Start. Danach haben wir eine Serie gestartet von fünf Spielen und jetzt das letzte Topspiel gegen Isenbüttel sogar zu Null gewonnen. Darauf wollen wir aufbauen.“

Die Favoritenrolle sieht Klein dennoch klar verteilt: „Hillerse ist aktuell der absolute Liga-Primus. Keine Mannschaft hat bisher alle Spiele gewonnen, außer Hillerse. Dementsprechend stehen die auch verdient da oben.“ Gleichwohl macht er seinem Team Mut: „Wir wollen unsere Serie natürlich ausbauen. Und wir wollen wieder ein gutes Spiel machen gegen eine absolute Spitzenmannschaft. Ich glaube, wir sind gut vorbereitet und sind gewappnet.“

Mit einem Erfolg in Hillerse könnte der SSV den Rückstand auf den Spitzenreiter verkürzen und selbst ein starkes Ausrufezeichen im Titelrennen setzen. Für den TSV gilt es dagegen, die weiße Weste zu wahren und die Konkurrenz auf Distanz zu halten.