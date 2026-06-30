Im FuPa-Teamcheck spricht Evangelia Lioliou, die Trainerin des SKV Eningen, über die erfolgreiche Meisterschaft in der abgelaufenen Saison. Der Aufsteiger in die Frauen-Regionenliga bereitet sich nun intensiv auf die kommenden Herausforderungen vor und setzt dabei auf mentalen Fokus sowie starken Zusammenhalt.
Die vergangene Spielzeit hätte für die Fußballerinnen kaum emotionaler und erfolgreicher verlaufen können, denn die Erwartungen wurden am Ende deutlich übertroffen. „Mit der Meisterschaft haben wir unser eigentliches Ziel mit den Top drei übertroffen“, sagt Evangelia Lioliou gegenüber FuPa.
Die Mannschaft hat sich in den vergangenen Monaten taktisch und spielerisch enorm verbessert. „Wir haben uns als Team weiterentwickelt und konnten vieles, was wir uns vorgenommen haben, auch auf dem Platz umsetzen“, erklärt die Trainerin.
Der Schlüssel zum Erfolg lag insbesondere im starken Zusammenhalt auf dem Rasen. Auf die Frage nach einzelnen Akteurinnen, die besonders hervorgehoben werden sollten, verweist Evangelia Lioliou stattdessen auf das gesamte Kollektiv. „Die Entwicklung des gesamten Teams ist lobenswert. Wir sind eine Einheit – auf und neben dem Platz“, betont sie voller Stolz auf ihre Mannschaft.
Um für die kommende Runde gerüstet zu sein, absolviert das Team derzeit ein zielgerichtetes und abwechslungsreiches Vorbereitungsprogramm. „Ein Highlight ist unser Teamabend, wo wir uns wieder intensiv mit dem Thema Mindset auseinandersetzen werden. Ansonsten gibt es viele Special-Einheiten, die geplant sind“, blickt die Chefin an der Seitenlinie auf die aktuelle Trainingsphase. Diese Arbeit soll den wichtigen mentalen Grundstein für die anstehenden Aufgaben legen.
Mit Blick auf die neue Spielzeit gibt sich die Mannschaft äußerst kämpferisch und fokussiert. „Ganz klar: Wir sind gekommen, um zu bleiben“, lautet die unmissverständliche Zielsetzung für die kommende Saison. Eine Prognose für die künftigen Meisterschaftsfavoriten fällt ihr derweil schwer, da die Konkurrenz stark einzuschätzen ist. „Es sind einige starke Teams. Wer es am Ende macht, wird sich zeigen“, bewertet Evangelia Lioliou die sportliche Ausgangslage nüchtern.
Auch personell gibt es im Verein einige Veränderungen, um den Kader für die kommenden Herausforderungen in der Breite zu stärken. „Ja, wir bekommen Zuwachs aus den eigenen Reihen und auch Spielerinnen von anderen Vereinen“, berichtet die sportliche Leiterin. Zudem vollzieht sich ein bedeutsamer Wandel im Betreuerstab. „Unser langjähriger Trainer James Leuze, der mittlerweile auch zweiter Vorstand ist, wird eine Trainerpause nach sechs Jahren einlegen und das Team als Teambetreuer unterstützen.“
Neben dem Geschehen im eigenen Verein verfolgt die sportliche Leitung auch die globalen Entwicklungen im Fußball aufmerksam, insbesondere die Regeländerungen der Weltmeisterschaft. Auf die Frage nach dem Videobeweis fällt das Urteil sehr positiv aus, wenngleich ein Einsatz in der eigenen Spielklasse rein utopisch bleibt.
„Dass der VAR mehr eingreifen kann bei Fehlentscheidungen, finde ich gut. Wird im Amateurfußball aber nie eingesetzt werden“, schließt Evangelia Lioliou ihre Einschätzung ab.