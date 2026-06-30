"Wir sind gekommen, um zu bleiben" FuPa-Teamcheck: Der SKV Eningen blickt auf die Meisterschaft in der Frauen-Bezirksliga Alb und den Start in die Regionenliga. von fue · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Tobi Baur

Im FuPa-Teamcheck spricht Evangelia Lioliou, die Trainerin des SKV Eningen, über die erfolgreiche Meisterschaft in der abgelaufenen Saison. Der Aufsteiger in die Frauen-Regionenliga bereitet sich nun intensiv auf die kommenden Herausforderungen vor und setzt dabei auf mentalen Fokus sowie starken Zusammenhalt.

Überraschender Titelgewinn Die vergangene Spielzeit hätte für die Fußballerinnen kaum emotionaler und erfolgreicher verlaufen können, denn die Erwartungen wurden am Ende deutlich übertroffen. „Mit der Meisterschaft haben wir unser eigentliches Ziel mit den Top drei übertroffen“, sagt Evangelia Lioliou gegenüber FuPa. Die Mannschaft hat sich in den vergangenen Monaten taktisch und spielerisch enorm verbessert. „Wir haben uns als Team weiterentwickelt und konnten vieles, was wir uns vorgenommen haben, auch auf dem Platz umsetzen“, erklärt die Trainerin.

Kollektive Geschlossenheit Der Schlüssel zum Erfolg lag insbesondere im starken Zusammenhalt auf dem Rasen. Auf die Frage nach einzelnen Akteurinnen, die besonders hervorgehoben werden sollten, verweist Evangelia Lioliou stattdessen auf das gesamte Kollektiv. „Die Entwicklung des gesamten Teams ist lobenswert. Wir sind eine Einheit – auf und neben dem Platz“, betont sie voller Stolz auf ihre Mannschaft. Vorbereitung und mentaler Fokus Um für die kommende Runde gerüstet zu sein, absolviert das Team derzeit ein zielgerichtetes und abwechslungsreiches Vorbereitungsprogramm. „Ein Highlight ist unser Teamabend, wo wir uns wieder intensiv mit dem Thema Mindset auseinandersetzen werden. Ansonsten gibt es viele Special-Einheiten, die geplant sind“, blickt die Chefin an der Seitenlinie auf die aktuelle Trainingsphase. Diese Arbeit soll den wichtigen mentalen Grundstein für die anstehenden Aufgaben legen.