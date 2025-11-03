„Wir sind geduldig geblieben“, Hainberg dreht Partie gegen Petershütte

Dabei sah es zur Pause noch nicht nach einem klaren Erfolg aus. Nach einer halben Stunde brachte Ben Steinbrück die Gäste aus Petershütte mit 1:0 in Führung. Hainberg tat sich zunächst schwer, die kompakte Defensive der Gäste zu durchbrechen, blieb jedoch laut Trainer Wünsch „geduldig“ und vertraute auf die eigenen Stärken.

„Es war das erwartet schwere Spiel. Wir sind durch einen mannschaftlichen Fehler 0:1 in Rückstand geraten. Aber wir sind geduldig geblieben, haben ein paar kleine Anpassungen vorgenommen und konnten dann in der zweiten Halbzeit deutlich besser unsere Stärken auf den Platz kriegen“, erklärte Wünsch nach dem Spiel.

Nach dem Seitenwechsel zeigte sich Hainberg deutlich zielstrebiger. Boris Munyurwa (56.) sorgte für den Ausgleich, ehe Leighton Mc Galty nur vier Minuten später die Partie drehte. Mit zunehmender Spielkontrolle erhöhten die Hausherren in der Schlussphase: Luis Christian Gräve (85.) und Finn Zapkau (90.) machten den 4:1-Endstand perfekt.

„Der Lohn waren zwei Tore kurz nach Anpfiff der zweiten Halbzeit. Mit dem Rückenwind sind wir dann in die restliche Spielzeit gegangen und konnten kurz vor Abpfiff den Deckel drauf machen“, so Wünsch weiter. Besonders hob der Coach die Ausgeglichenheit seines Kaders hervor: „Man hat auch diese Woche wieder gesehen, wie wichtig der gesamte Kader ist, weil jeder zu Spielzeit kommt und alle performen, wenn sie gebraucht werden.“

Mit dem neunten Saisonsieg aus elf Spielen bleibt der SC Hainberg ungeschlagen und wahrt den Anschluss an Tabellenführer Landolfshausen/Seulingen, mit einem Spiel weniger auf dem Konto. Schon am Mittwoch steht das nächste Spiel auf dem Programm – für Wünsch und sein Team gilt: „Jetzt heißt es, wieder vollen Fokus auf Mittwoch legen!“