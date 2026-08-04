„Wir sind froh über den ersten Punkt der Bezirksliga“

Der SV Suddendorf-Samern hat sich zum Auftakt der neuen Bezirksliga-Saison den ersten Punkt gesichert. Beim SV Langen trennte sich der Aufsteiger torlos und durfte sich nach dem Schlusspfiff über einen gelungenen Einstand in der neuen Spielklasse freuen.
Trainer Sebastian Schmagt ordnete das Remis nach der Partie positiv ein. „Insgesamt sind wir erstmal froh, dass wir den ersten Punkt geholt haben, dass wir etwas mitnehmen aus Langen“, sagte der Coach, dessen Mannschaft vor allem in der ersten Halbzeit gut mithielt.
In den ersten 45 Minuten gestaltete Suddendorf-Samern die Begegnung weitgehend ausgeglichen und erspielte sich sogar die klareren Torchancen. „Wir hatten zwei große Einschussmöglichkeiten, die wir leider nicht genutzt haben“, erklärte Schmagt. Auch die Gastgeber kamen zu Möglichkeiten, allerdings ohne dabei die ganz großen Chancen herauszuspielen. „Langen kam auch hin und wieder zu Chancen, keine Hochkaräter, die hatten wir schon.“
Nach dem Seitenwechsel übernahm der SV Langen zunehmend die Kontrolle über das Spiel. Die Gastgeber verzeichneten deutliche Feldvorteile und drängten auf den Führungstreffer, während der Aufsteiger nur noch selten für Entlastung sorgen konnte. „Langen hatte schon über weite Strecken der zweiten Halbzeit deutliche Spielvorteile“, stellte Schmagt fest.
Dennoch hätte Suddendorf-Samern kurz vor dem Abpfiff sogar noch den Lucky Punch landen können. „Wir haben kurz vor Schluss nochmal eine Riesenmöglichkeit, doch noch den Treffer zum 1:0 zu machen. Wir konnten die Chance leider nicht nutzen“, berichtete der Trainer.
So blieb es beim torlosen Unentschieden, mit dem die Gäste letztlich gut leben konnten. „Am Ende ist der Punkt dann ein Stück weit glücklich, weil wir wenig Entlastung nach vorne hatten“, räumte Schmagt ein. Trotz dieser Einschätzung überwog nach dem Schlusspfiff die Zufriedenheit über den gelungenen Start in die Bezirksliga: „Im Endeffekt sind wir froh über einen guten Auftritt von uns. Wir sind froh über den ersten Punkt der Bezirksliga und fahren mit einem guten Gefühl aus Langen nach Hause.“