„Wir sind froh über den ersten Punkt der Bezirksliga“

– Foto: René Diebel

Der SV Suddendorf-Samern hat sich zum Auftakt der neuen Bezirksliga-Saison den ersten Punkt gesichert. Beim SV Langen trennte sich der Aufsteiger torlos und durfte sich nach dem Schlusspfiff über einen gelungenen Einstand in der neuen Spielklasse freuen.

Trainer Sebastian Schmagt ordnete das Remis nach der Partie positiv ein. „Insgesamt sind wir erstmal froh, dass wir den ersten Punkt geholt haben, dass wir etwas mitnehmen aus Langen“, sagte der Coach, dessen Mannschaft vor allem in der ersten Halbzeit gut mithielt.

In den ersten 45 Minuten gestaltete Suddendorf-Samern die Begegnung weitgehend ausgeglichen und erspielte sich sogar die klareren Torchancen. „Wir hatten zwei große Einschussmöglichkeiten, die wir leider nicht genutzt haben“, erklärte Schmagt. Auch die Gastgeber kamen zu Möglichkeiten, allerdings ohne dabei die ganz großen Chancen herauszuspielen. „Langen kam auch hin und wieder zu Chancen, keine Hochkaräter, die hatten wir schon.“ Nach dem Seitenwechsel übernahm der SV Langen zunehmend die Kontrolle über das Spiel. Die Gastgeber verzeichneten deutliche Feldvorteile und drängten auf den Führungstreffer, während der Aufsteiger nur noch selten für Entlastung sorgen konnte. „Langen hatte schon über weite Strecken der zweiten Halbzeit deutliche Spielvorteile“, stellte Schmagt fest.