„Wir sind froh, noch so ins Spiel zurückgekommen zu sein“ Der SC Hemmingen-Westerfeld holt beim FC Verden 04 nach einem 0:2-Rückstand noch einen Punkt von red · Heute, 15:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: SV Bruchhausen-Vilsen

Zwei völlig unterschiedliche Halbzeiten prägten das 2:2 zwischen dem FC Verden 04 und dem SC Hemmingen-Westerfeld. Verden führte nach 22 Minuten mit 2:0, ehe Luc-Elias Fender die Partie mit zwei Treffern nach der Pause noch ausglich. Trainer Tim Hoffmann war mit dem Auftritt seiner Mannschaft zunächst unzufrieden, sah später aber eine deutliche Steigerung.

Der Gastgeber erwischte vor 420 Zuschauern den deutlich besseren Start. Kühl nutzte die Überlegenheit und brachte Verden in der 18. Minute mit 1:0 in Führung. Nur vier Minuten später war der Angreifer erneut erfolgreich und erhöhte auf 2:0. Hemmingen fand in der ersten Halbzeit kaum Zugriff. „Die erste Halbzeit war sehr schwach und überhaupt nicht das, was wir uns vorstellen. Wir haben nicht das gezeigt, was wir können“, sagte Hoffmann. Verden sei deshalb „klar besser und auch verdient in Führung“ gewesen.

Nach der Pause änderte sich das Bild. Der Aufsteiger trat engagierter und strukturierter auf und drängte auf den Anschluss. Fender verkürzte in der 52. Minute auf 1:2. Fender rettet einen Punkt Hemmingen blieb nun die spielbestimmende Mannschaft. Verden kam in der zweiten Hälfte nach Hoffmanns Einschätzung nur noch zu einer Chance. In der 80. Minute belohnte sich der Aufsteiger schließlich für seine Leistungssteigerung: Fender traf zum zweiten Mal und stellte den 2:2-Endstand her.