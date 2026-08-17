„Wir sind froh, noch so ins Spiel zurückgekommen zu sein“

Zwei völlig unterschiedliche Halbzeiten prägten das 2:2 zwischen dem FC Verden 04 und dem SC Hemmingen-Westerfeld. Verden führte nach 22 Minuten mit 2:0, ehe Luc-Elias Fender die Partie mit zwei Treffern nach der Pause noch ausglich. Trainer Tim Hoffmann war mit dem Auftritt seiner Mannschaft zunächst unzufrieden, sah später aber eine deutliche Steigerung.
Der Gastgeber erwischte vor 420 Zuschauern den deutlich besseren Start. Kühl nutzte die Überlegenheit und brachte Verden in der 18. Minute mit 1:0 in Führung. Nur vier Minuten später war der Angreifer erneut erfolgreich und erhöhte auf 2:0.
Hemmingen fand in der ersten Halbzeit kaum Zugriff. „Die erste Halbzeit war sehr schwach und überhaupt nicht das, was wir uns vorstellen. Wir haben nicht das gezeigt, was wir können“, sagte Hoffmann. Verden sei deshalb „klar besser und auch verdient in Führung“ gewesen.
Nach der Pause änderte sich das Bild. Der Aufsteiger trat engagierter und strukturierter auf und drängte auf den Anschluss. Fender verkürzte in der 52. Minute auf 1:2.
Hemmingen blieb nun die spielbestimmende Mannschaft. Verden kam in der zweiten Hälfte nach Hoffmanns Einschätzung nur noch zu einer Chance. In der 80. Minute belohnte sich der Aufsteiger schließlich für seine Leistungssteigerung: Fender traf zum zweiten Mal und stellte den 2:2-Endstand her.
„Die zweite Halbzeit war deutlich engagierter und strukturierter und somit waren wir das bessere Team“, sagte Hoffmann. Aus seiner Sicht wäre sogar noch mehr möglich gewesen: „Am Ende können wir von den Chancen sogar noch gewinnen. Aufgrund der ganz schwachen Leistung in der ersten Halbzeit sind wir aber erstmal froh, noch so ins Spiel zurückgekommen zu sein.“
Dennoch wertete der Trainer das Unentschieden angesichts der ersten Halbzeit als angemessen. „Da der Gegner in der ersten Halbzeit einfach klar besser war, geht das Unentschieden in Ordnung.“
Für Hemmingen war es der erste Punkt der Oberliga-Saison. Der Aufsteiger steht mit einem Zähler und 2:5 Toren auf Rang 15. Verden weist ebenfalls einen Punkt auf, liegt mit 2:3 Toren jedoch auf dem zehnten Tabellenplatz.
Hoffmann sieht vor allem beim Start in die Begegnungen Verbesserungsbedarf. „Wir müssen daran arbeiten, von Beginn an intensiv und mutig zu spielen.“ Die Mannschaft müsse höher pressen und auch unter Druck nach vorne spielen. In Verden habe sie in der ersten Halbzeit zu viel in die Breite gespielt und dadurch die gefährlichen Räume nicht erreicht. „Daran werden wir arbeiten“, kündigte der Trainer an.