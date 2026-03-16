"Wir sind froh, dass Jan bei uns zugesagt hat" Jan Wulkotte kommt von der U23 des SV Meppen zum SC Spelle-Venhaus von red · Heute, 16:40 Uhr · 0 Leser

– Foto: SCSV

Oberligist SC Spelle-Venhaus meldet den vierten externen Neuzugang für die Saison 2026/27: Abwehrspieler Jan Wulkotte kommt von der U23 des SV Meppen. Er trifft beim SCSV auf einige Bekannte.

„Wir sind froh, dass Jan bei uns zugesagt hat“, erklärt der Sportliche Leiter Markus Schütte, der zusammen mit Tobias Harink und Trainer Henry Hupe in Münster mit Wulkotte gesprochen hatte. Der Fußballer passe menschlich und seine Leistungen in den vergangenen Jahren sowie die Einsatzmöglichkeiten auf verschiedenen Positionen hätten überzeugt. Er sei absolut zuverlässig und zudem ein Emsländer Junge. Wulkotte ist ein Führungsspieler bei der Meppener U23, für die er rund 150 Pflichtspiele absolviert hat. Er verpasste in den vergangenen zweieinhalb Jahren gerade vier Partien. „Ich habe eine tolle und erfolgreiche Zeit in Meppen gehabt und gute Freunde kennengelernt. Aber nach sieben Jahren in der zweiten Mannschaft will ich nochmal etwas Neues angehen und für eine erste Mannschaft spielen“, erklärt Wulkotte.

Den passenden und zudem ambitionierten Verein hat der Abwehrspieler in Spelle gefunden. Bei den Schwarz-Weißen trifft er auf einige Bekannte: Mit Joe Klöpper und Daniel Benke kommen zwei weitere U23-Spieler des SVM im Sommer zum SCSV. Dort spielt bereits Felix Golkowski, mit dem Student Wulkotte (Physik) in Münster in einer Wohngemeinschaft lebt. Zudem trifft er seine früheren Mitspieler aus der Jugend, Steffen Wranik und Leon Dosquet, wieder. „Ich bin auf jeden Fall ein Typ, der gerne Leute um sich hat, die er kennt, und mit Freunden zusammenspielt. Ich habe echt Bock darauf, wieder mit ihnen zu kicken“, erklärt der 26-Jährige. Die familiäre Art beim SCSV gefalle ihm. Wulkotte ist flexibel einsetzbar. Er hat nicht nur rechter Verteidiger gespielt, sondern auch in der Innenverteidigung oder als rechter Schienenspieler. Er gilt als robust und zweikampfstark mit technischen Qualitäten am Ball. Sein Lieblingsverein ist Werder Bremen.