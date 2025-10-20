„Wir sind extrem souverän aufgetreten“, MTV II festigt Tabellenführung

Der Spitzenreiter der Bezirksliga Braunschweig 3 hat seine Führungsposition eindrucksvoll behauptet. Beim SV Wendessen zeigte der MTV Wolfenbüttel II eine reife und geschlossene Vorstellung und gewann am Ende klar mit 3:0.

„Über die gesamten 90 Minuten haben wir auf einem anspruchsvollen Rasen richtig guten Fußball gezeigt“, erklärte MTV-Trainer Murat Güzel. Trotz schwieriger Platzverhältnisse und eines zweikampfbetonten Gegners habe seine Mannschaft die Ruhe bewahrt: „Wir haben uns nicht von der Spielart des Gegners provozieren lassen und waren über die gesamte Partie kompakt und konzentriert.“

Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte nahm die Partie nach der Pause Fahrt auf. Janosch-Paul Bauer brachte die Gäste in der 51. Minute mit einem technisch starken Abschluss in Führung. Der eingewechselte Paul Wolf erhöhte in der 76. Minute nach einem sehenswerten Spielzug auf 2:0, bevor Noah Schöngart in der Schlussminute mit einem präzisen Freistoß aus rund 25 Metern den 3:0-Endstand markierte.

„Defensiv haben wir heute nichts zugelassen und offensiv drei sehenswerte Treffer erzielt“, resümierte Güzel zufrieden. Lobende Worte fand er auch für den Unparteiischen, der „das Spiel souverän und mit einer klaren Linie geleitet“ habe.

Mit dem achten Saisonsieg festigt der MTV Wolfenbüttel II die Tabellenführung vor der TSG Bad Harzburg. „Jetzt gilt der volle Fokus unserem Heimspiel gegen Union Salzgitter. Dort wollen wir genau an diese Leistung anknüpfen“, blickte Güzel voraus.