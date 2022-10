„Wir sind enttäuscht und frustriert“: SC Baldham-Vaterstetten verliert unglücklich gegen Bogenhausen Zwei Strafstöße für SCB

Grafing/Vaterstetten – Die Fußballerinnen des SC Baldham-Vaterstetten waren nah dran, in der laufenden Kreisliga-Saison erstmals Zählbares zu holen. Letztlich unterlag das Team von Stefan Schunck dem SC Bogenhausen mit 1:2 (0:1) Toren. „Wir sind enttäuscht und frustriert. Es war eine unnötige Niederlage. Wir waren in der ersten Halbzeit klar besser“, ärgerte sich Schunck.

So., 23.10.2022, 18:00 Uhr

Kurz vor der Pause parierte Baldhams Torfrau Anna Kreißl einen Strafstoß, in der Klärungsaktion unterlief den Baldhamern aber erneut ein Foulspiel. Gegen den zweiten Elfmeter war Kreißl machtlos – das 0:1 (41.). Eleonora Cabras (71.) ließ den SCBV kurz von einem Punktgewinn träumen, ehe den Gästen der Siegtreffer gelang (80.). Am Mittwoch (19.30 Uhr) hat die SCBV-Formation in Grafing die nächste Chance auf die ersten Punkte.

Die Frauen aus der Bärenstadt siegten beim TSV Eintracht Karlsfeld mit 7:0 (5:0). Johanna Garnreiter (7., 30., 63.) und Sandra Moleh (28., 37., 78.) sowie Sandra Seibold (23.) trafen für Grafing. (fhg)