Der Titel war von Anfang an das Ziel Die Vieritzer sind kein Überraschungsteam. „Wir haben uns vor der Saison vorgenommen, die Liga zu gewinnen. Wir waren die letzten Jahre immer oben dabei und sind immer nur knapp am Aufstieg vorbei.“ Dieses Mal passte alles. Schon am ersten Spieltag, beim historischen 20:0, wurden die Ambitionen klar gemacht. Und mit einem hartnäckigen Verfolger wie Dallgow III im Nacken war der Druck stets da. „Das hat uns motiviert, in jedem Spiel alles zu geben“, so Rohmann.

Teamgeist und Treue als Erfolgsformel

„Wir sind einfach 'ne geile Truppe“, sagt der Trainer – und meint damit nicht nur Leistung. „Was uns auszeichnet ist, dass wir mit unserem kleinen Kader seit Jahren oben mitspielen. Die Jungs haben sich alle super entwickelt. Der Zusammenhalt untereinander ist top.“ In einer Liga, in der viele Teams Schwierigkeiten haben, überhaupt Woche für Woche ausreichend Spieler aufzubieten, ist diese Konstanz ein echtes Faustpfand.

Mallorca ruft – und die 1. Kreisklasse auch

Die Meisterfahrt ist kein spontaner Plan, sondern lange vorbereitet. „Die Mannschaft hat schon vor der Saison eine Fahrt nach Mallorca gebucht“, verrät Rohmann. Dass es jetzt als Meister in den Urlaub geht, dürfte die Stimmung noch heben. Sportlich blickt man ebenfalls nach vorne: „Wir freuen uns schon auf die neuen Aufgaben in der höheren Liga.“

Keine Abgänge, aber neue Gesichter

Was die neue Saison betrifft, kann der Verein auf Kontinuität setzen. „Wir haben bisher keine Abgänge. Einige ältere Spieler werden jedoch nicht mehr so viele Spiele bestreiten. Einige Zugänge haben wir in diesem Jahr zum Glück auch bekommen.“ Gerade das ist für Vieritz bemerkenswert: „Es ist seit Jahren schwer für uns, neue Spieler zu uns zu locken. Viele wollen nicht in der untersten Liga spielen und sehen sich dann nach anderen Vereinen in der Nähe um.“

Spaß und Zusammenhalt auch in der höheren Klasse

Der Blick auf die Saison 2025/2026 ist bodenständig, aber optimistisch: „Wir wollen in der neuen Liga ankommen und schauen, dass wir weiterhin so viel Spaß zusammen haben wie bisher.“ Nach dieser Meisterleistung und mit einer eingespielten, eingeschworenen Truppe darf man dem SV Eintracht Vieritz auch in der 1. Kreisklasse einiges zutrauen.