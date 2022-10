"Wir sind ein Team, das sehr viele Chancen für ein Tor braucht" Oberliga Süd +++ Union Sandersdorf wartet bereits seit Ende August auf einen Dreier

Es gibt da diese zwei Statistiken, die einem ziemlich schnell ins Auge springen, wenn man sich die SG Union Sandersdorf in der Tabelle der Oberliga anschaut. Da sind zum einen die nur fünf Gegentore, die die Mannschaft von Cheftrainer Thomas Sawetzki an sieben Spieltagen kassiert hat. Nachdem Union in der vergangenen Saison schon die drittbeste Abwehr der Liga hatte, ist in diesem Jahr mit dem aktuellen Tabellenzweiten Bischofswerdaer FV sogar nur ein Verein besser. „In Summe“, sagt Sawetzki, „kann man unserer Defensive keinen Vorwurf machen.“ Dennoch hört man in seiner Tonlage eine gewisse Unzufriedenheit. Denn mit dem neunten Platz ist in Sandersdorf keiner glücklich. Dafür ist eine andere Statistik nicht unerheblich.

Zweitschlechtester Angriff der Oberliga

Denn während die SG Union auf der einen Seite die zweitbeste Defensive der Liga stellt, hat sie mit fünf Toren auf der anderen auch die zweitwenigsten Treffer in sieben Spielen erzielt. Einzig Fahner Höhe, aktuell auf einem Abstiegsplatz, ist bisher noch ungefährlicher (vier). Sandersdorf kassiert also zu wenig Gegentore, um Spiele zu verlieren, schießt aber auch zu wenig, um sie zu gewinnen. Die Folge: Vier Unentschieden (Spitzenwert in der Liga), und das Gefühl, auf der Stelle zu treten. „Ab und an fühlt es sich ein bisschen so an“, sagt Sawetzki.

Der Trainer wartet mit seinem Team nun schon seit Wochen, seit dem 1:0 zu Hause gegen Budissa Bautzen am 20. August, auf einen Sieg. Danach gab es eine 0:2-Niederlage in Bischofswerda und zuletzt drei Unentschieden in Folge gegen den VfL Halle 96, bei Wacker Nordhausen und in der Vorwoche gegen Schlusslicht Einheit Rudolstadt. Vor allem die Punkteteilung gegen den Letzten tat weh, weil der Ausgleich erst fünf Minuten vor Schluss fiel. „Da hätten wir konsequenter sein müssen“, ärgert sich Sawetzki noch immer. Das 1:1 sei „zu wenig“.

Der Offensive fehlt der Rhythmus

Dass Sandersdorf keine Mannschaft ist, die sich über ihre Offensive definiert, ist nicht neu. Und auch die Gründe dafür sind es nicht. „Wir sind ein Team, das sehr viele Chancen für ein Tor braucht“, erklärt Sawetzki. Das war auch im Vorjahr so, als mit Platz fünf das beste Ergebnis in der Vereinsgeschichte gelang. Was es aktuell jedoch schwieriger macht: „Wir erarbeiten uns die Chancen nicht mehr in so einer Vielzahl, wie noch in der vergangenen Saison.“ Hatte Union vergangene Saison oft fünf oder sechs gute Möglichkeiten pro Partie, sind es aktuell nur drei oder vier. „Wir sind noch dabei uns einzuspielen.“ Weil von den potenziellen Startern in der Offensive einige bereits verletzt oder gesperrt gefehlt haben, „haben wir noch keinen richtigen Rhythmus“.