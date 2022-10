"Wir sind ein Team"

Was macht eure Mannschaft dieses Jahr so stark?

Wir als Team hatten die Erwartung, Fußball zu spielen und die "großen" Vereine in der Verbandsliga zu ärgern mit unserem Spielstil. Ich finde, das ist uns bisher sehr gut gelungen und wir haben einen perfekten Start hingelegt. Natürlich dürfen wir uns darauf nicht ausruhen, sondern müssen weiterhin arbeiten, um die gute Form beibehalten zu können.

Ihr seid letzte Saison aufgestiegen. Was waren deine Erwartungen für diese Saison und habt ihr besser oder schlechter abgeschnitten?

Ein Gesicht dieser tollen Saison ist Jessica Köppe. Mit ihren Toren hat die 19-jährige Spielmacherin einen erheblichen Anteil am tollen Start der Frösche. Wir hatten die Gelegenheit ihr ein paar Fragen zu stellen.

Die Frauen des FC Halle-Neustadt spielen eine tolle Verbandsliga-Saison. In der laufenden Spielzeit musste das Team um Trainer Silvio Seel noch keine Niederlage hinnehmen- bei 3 Siegen und 2 Unentschieden.

Es ist einfach die Lust am Fußball und der Spaß, den wir auf dem Feld aber auch neben dem Feld haben. Ich glaube, was auch ein Grund dafür ist, ist, dass wir privat viel unterwegs sind und dadurch als Team noch enger zusammenwachsen.

Was denkst du, wohin es noch gehen kann mit diesem Team?

Allzu weit will ich erstmal nicht denken, aber so wie wir momentan drauf sind, können wir diese Saison noch einiges erreichen. Was wichtig ist, ist, dass wir weiterhin dranbleiben und nicht auf den kleinen Erfolgen ausruhen.

Was sind deine persönlichen Ziele für diese Saison und für die kommenden Jahre. Du bist ja noch sehr jung und hast noch viele Jahre vor dir?

Mein größtes Ziel ist es, dass wir als Team weiterhin so zusammenhalten, wie wir es momentan tun und den guten Fußball aufs Feld bringen wie wir es die letzten Spiele gemacht haben. Zudem will ich weiterhin die Gegner ärgern und somit das bestmöglichste rausholen. Ich denke, wir als Team werden uns stetig von Spiel zu Spiel entwickeln und noch geile Jahre zusammen haben.