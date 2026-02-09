"Wir sind ein bisschen zwiegespalten"

Marcel Genc, 1. Vorsitzender des Sinsheimer Kreisligisten TSV Kürnbach, macht den FuPa Baden Wintercheck für die erste und zweite Mannschaft.

1) Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Wurden die gesteckten Ziele erreicht?

Wir sind ehrlich gesagt ein bisschen zwiegespalten. Das Trainerteam um Kemal Külbag macht einen super Job und bringt richtig Schwung rein. Der Start war leider etwas holprig, ein paar Spiele gingen unglücklich verloren. Umso besser, dass sich die Mannschaft da gemeinsam rausgekämpft hat. Besonders freut mich, dass wir viele junge Spieler einbauen und echt aktiven Fußball spielen. Zuschauen macht richtig Laune.

Die Vorrunde war einfach stark. Man sieht, wie sich die Jungs entwickelt haben und wie die jungen Spieler Verantwortung übernehmen. Klar, wenn in der Ersten weniger Verletzte sind, profitieren wir in der Zweiten. Unser Trainer Stefan Schleicher macht einen klasse Job – nur fünf Gegentore sprechen für sich. Platz 1 nehmen wir natürlich gerne mit.

2) Gibt es Veränderungen im Team? Transfers, Änderungen im Trainer- und Betreuerteam?

Wie immer bei uns: Im Winter bleibt alles ziemlich ruhig, keine großen Veränderungen.

3) Welches Team hat euch in eurer Liga am meisten überrascht?

TSV I:

SV Tiefenbach hat echt eine starke Hinrunde hingelegt und steht verdient auf Platz 6. Das hätte ich so nicht erwartet.

TSV II:

Hier hat uns ehrlich gesagt kein Team wirklich überrascht.

4) Welche Ziele strebt ihr in der Rückrunde an?

TSV I:

Wir wollen besser starten als im Sommer und schnell Punkte sammeln. Ziel ist das obere Tabellendrittel. Die Mannschaft wird die Ideen vom Trainer noch mehr verinnerlichen, aber uns ist klar, dass wir gerade in einer Übergangsphase sind.

TSV II:

Platz 1 wollen wir natürlich verteidigen. Ein Aufstieg in die B-Klasse wäre für die jungen Spieler top, aber wenn’s dieses Jahr nicht klappt, ist das auch kein Drama. Wir geben auf jeden Fall alles – schon jetzt in der Vorbereitung.

5) Im Sommer steigt die Weltmeisterschaft in Kanada, Mexiko und den USA. Was traut ihr der deutschen Nationalmannschaft zu und wer ist euer Topfavorit und warum?

Für mich sind Spanien und Frankreich die Favoriten. Die haben den perfekten Mix aus erfahrenen Spielern und hungrigen Talenten – und starke Trainer. Deutschland traue ich alles zu, vom Gruppenaus bis zum Titel. Wenn die Defensive steht, wir links hinten eine gute Lösung finden und als Team auftreten, ist alles drin. Mit ein bisschen Glück vielleicht sogar der Titel!