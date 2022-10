„Wir sind ein Aushängeschild für den TSV Eching“ Frauenfußball

Die Bezirksoberliga-Fußballerinnen des TSV Eching haben auch in Neuried gewonnen und damit erstmals die Tabellenspitze erobert.

Eching – Weiterhin ungeschlagen marschieren die Fußballerinnen des TSV Eching durch die Bezirksoberliga-Spielzeit. Auch beim TSV Neuried gab es einen verdienten 2:0 (2:0)-Erfolg – und damit steht das Team nun erstmals ganz oben in der Tabelle.

In einer Partie auf Landesliga-Niveau zeigten sich sowohl Gastgeber Neuried als auch die Zebras-Damen hoch ambitioniert. Doch die erste Hälf-te gehörte den Gästen: Bereits in der siebten Minute netzte Anna-Lena Beer nach einem schönen Spielzug aus knapp 20 Metern zum 1:0 ein. Und nur zehn Minuten später folgte schon der zweite Streich der Echingerinnen: Der Fernschuss von Paula Theis wurde unhaltbar abgefälscht – damit war der Weg zum vierten Saisonsieg bereitet. Die Gastgeberinnen wurden dagegen fast ausschließlich über Standardsituationen gefährlich. „Wir waren verdient in Führung“, resümierte Zebras-Trainer Jan Strehlow hinterher.

So gut stand der TSV Eching noch nie da

In der zweiten Hälfte wurde die Partie immer hitziger, die Neurieder Spielerinnen agierten teilweise übertrieben hart. Trotzdem strahlten die Gäste im Spiel nach vorne weiterhin Gefahr aus und hatten das 3:0 auf dem Fuß. Der Ball ging jedoch an die Latte. Am Ende blieb es aber beim verdienten Sieg für den TSV. „Jetzt sind wir Tabellenführer. Wir standen noch nie so gut da“, freut sich Strehlow, der das Engagement seiner Mannschaft lobt. „Aktuell macht es einfach irrsinnig Spaß! Wir sind ein Aushängeschild für den TSV Eching.“

In der nächsten Partie geht es für den Spitzenreiter nun gegen den FC Langengeisling. Im Heimspiel am Samstag um 15 Uhr erwartet der TSV einen sehr ambitionierten Gegner. „Wichtig ist, dass wir den Ball flach halten und weiter unsere Basics aufs Spielfeld bringen“, sagt Strehlow. „Denn das wird entscheidend, um weiter Punkte mitzunehmen.“

Spielstatistik:

TSV Neuried – TSV Eching 0:2 (0:2) Aufstellung: Grund – Resenscheck, Eberling, Aberl, A. Mederl – Hoxha (20. Schwentner), S. Mederl, Beer – Josephs (25. Ermair/60. Karber), Theis, Gmelch (1. Tsanaka). Tore: 0:1 Beer (7.), 0:2 Theis (17.). Gelbe Karten: Resenscheck, Aberl. Schiedsrichter: Stefan Lange (FC Schwabing). Zuschauer: 70.

