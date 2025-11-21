„Wir sind dort der krasse Außenseiter“ – Lichtenfels vor Mammutaufgabe

Der TSV Abtswind empfängt am Samstag den 1. FC Lichtenfels – ein Duell, das tabellarisch klar wirkt, sportlich aber weit offen sein könnte. Während Abtswind nach der 0:2-Pleite in Vatan Spor Wiedergutmachung sucht, reist Lichtenfels als Underdog an, der im Hinspiel nur hauchdünn verlor und erneut beweisen will, dass er auch gegen Spitzenteams bestehen kann.
Der TSV Abtswind steht vor einem wichtigen Heimspiel: Nach der 0:2-Niederlage bei Vatan Spor Aschaffenburg, der erst dritten Pleite dieser Saison, empfängt der Tabellenzweite nun den 1. FC Lichtenfels. Die Oberfranken reisen als Außenseiter an – doch das Hinspiel, das Abtswind erst in der Nachspielzeit mit 3:2 gewann, zeigt, dass die Aufgabe alles andere als leicht werden dürfte.
Abtswind lieferte in Aschaffenburg einen empfindlichen Rückschlag. Co-Trainer Sven Wenzel ordnete die Niederlage klar ein: „Punkt eins ist dabei das Spiel gegen den Ball. Das ist de facto die Saison unsere Stärke gewesen und an dem Tag leider nicht. Das müssen wir einfach wieder besser machen.“ Auch offensiv haperte es: „Mit Ball haben wir gute Sachen gemacht. Bloß hat uns einfach die Effektivität gefehlt, um die guten Situationen in Tore umzumünzen.“
So blieb selbst der mögliche Wendepunkt aus, als Yasir Aldijawi beim Stand von 0:1 vom Punkt scheiterte: „Natürlich kann so ein verschossener Elfmeter ein Spiel drehen – das ist uns leider auch nicht geglückt.“
Nun richtet sich der Blick auf die nächste Aufgabe – und die hat es in sich. Im Hinspiel musste Abtswind einen langen Atem beweisen, führte erst spät und siegte am Ende dramatisch mit 3:2. Wenzel weiß, was erneut auf sein Team zukommt: „Lichtenfels ist als Team nicht zu unterschätzen. Sie haben vor allem gegen den Ball richtig was zu liefern. Für uns wird es wichtig sein, in den entscheidenden Momenten die Tore zu machen. Sonst wird es allgemein schwer, Spiele zu gewinnen.“
Lichtenfels reist derweil mit gemischten Eindrücken an. Der 3:3-Last-Minute-Punkt gegen Vatan Spor zuletzt war ein Mutmacher, der deutliche 0:3-Rückschlag bei Don Bosco Bamberg hingegen ein ernüchternder Vergleich mit der Ligaspitze. Trainer Stefan Dietz lobt dennoch die Moral seiner Mannschaft gegen Vatan Spor: „Wir haben über 65 Minuten ein hervorragendes Spiel gemacht und kommen mit großer Moral noch zum absolut verdienten Ausgleich.“
Gegen Bamberg sei die Niederlage „in der Höhe verdient“ gewesen, und die ohnehin schwierige Situation wurde durch zwei Verletzungen zusätzlich erschwert.
Für das Spiel in Abtswind schätzt Dietz die Lage realistisch ein: „Sie spielen eine bislang extrem gute Saison und zählen zu den Topfavoriten auf den Aufstieg. Die Aufgabe wird also maximal schwer.“ Dennoch gibt es positiven Bezug: „Wir haben es im Hinspiel bewiesen, dass wir auch gegen eine solche Top-Mannschaft mithalten können.“ Seine Mannschaft sieht er ohne Druck: „Wir sind dort der krasse Außenseiter und haben nichts zu verlieren.“
Tabellarisch könnte die Ausgangslage klarer kaum sein: Abtswind kämpft weiter um die Spitze, Lichtenfels steckt im Abstiegskampf. Doch die jüngsten Eindrücke beider Teams – und das enge Hinspiel – lassen ein Duell erwarten, das spannender wird, als es die Zahlen vermuten lassen.