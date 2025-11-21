„Wir sind dort der krasse Außenseiter“ – Lichtenfels vor Mammutaufgabe

Der TSV Abtswind will die Niederlage gegen Vatan Spor am kommenden Samstag schnell wieder vergessen machen. – Foto: Hans Will

Der TSV Abtswind empfängt am Samstag den 1. FC Lichtenfels – ein Duell, das tabellarisch klar wirkt, sportlich aber weit offen sein könnte. Während Abtswind nach der 0:2-Pleite in Vatan Spor Wiedergutmachung sucht, reist Lichtenfels als Underdog an, der im Hinspiel nur hauchdünn verlor und erneut beweisen will, dass er auch gegen Spitzenteams bestehen kann.

Der TSV Abtswind steht vor einem wichtigen Heimspiel: Nach der 0:2-Niederlage bei Vatan Spor Aschaffenburg, der erst dritten Pleite dieser Saison, empfängt der Tabellenzweite nun den 1. FC Lichtenfels. Die Oberfranken reisen als Außenseiter an – doch das Hinspiel, das Abtswind erst in der Nachspielzeit mit 3:2 gewann, zeigt, dass die Aufgabe alles andere als leicht werden dürfte. Abtswind lieferte in Aschaffenburg einen empfindlichen Rückschlag. Co-Trainer Sven Wenzel ordnete die Niederlage klar ein: „Punkt eins ist dabei das Spiel gegen den Ball. Das ist de facto die Saison unsere Stärke gewesen und an dem Tag leider nicht. Das müssen wir einfach wieder besser machen.“ Auch offensiv haperte es: „Mit Ball haben wir gute Sachen gemacht. Bloß hat uns einfach die Effektivität gefehlt, um die guten Situationen in Tore umzumünzen.“

So blieb selbst der mögliche Wendepunkt aus, als Yasir Aldijawi beim Stand von 0:1 vom Punkt scheiterte: „Natürlich kann so ein verschossener Elfmeter ein Spiel drehen – das ist uns leider auch nicht geglückt.“