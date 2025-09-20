"Wir sind dieses Mal nicht so blauäugig in die Verbandsliga gegangen"

Früh in der neuen Saison wusste der SV Eintracht Emseloh zu überraschen. Nach drei Spieltagen stand der Aufsteiger mit sieben Punkten auf Tabellenplatz drei der Verbandsliga (bis zum 5:0-Erfolg des BSV Halle-Ammendorf am Freitagabend). In Westerhausen und im Derby gegen den VfB Sangerhausen fuhr die Eintracht jeweils 4:1-Erfolge ein. Als Bonus dazu steht Emseloh im Achtelfinale des dachbleche24-Landespokals.
"Wir sind dieses Mal im gesamten gesehen reifer und nicht so blauäugig in die Verbandsliga gegangen", bewertet Christian Schlolaut aus dem Trainer-Duo mit Steffen Heyer den starken Start. Aus der Saison 2022/23 - damals musste Emseloh die höchste Spielklasse Sachsen-Anhalts nach nur einem Jahr wieder verlassen - haben die Verantwortlichen ihre Lehren gezogen.
"Unsere Mannschaft ist in der Breite ausgeglichener. Damit haben wir als Trainer natürlich viel mehr Möglichkeiten und es macht uns auch nicht so leicht ausrechenbar", erklärt Schlolaut. Neuzugänge wie Rückkehrer Mykyta Shevtsov vom Oberligisten VfL Halle 96, der mit viel Oberliga-Erfahrung ausgestattete Jihad Aljindo (zuletzt SV Blau-Weiß Zorbau) oder Bogdan Bozhok (SV Eintracht Elster) fanden sofort ihren Platz in der Mannschaft. Zu den Spielerprofilen:
"Im ersten Spiel gegen Dölau (1:1, Anm.d.Red.) haben wir uns noch beeindrucken lassen von der mannschaftlichen Robustheit der Dölauer, aber auch dort haben wir nie aufgegeben und in Unterzahl noch den Ausgleich erzielt", erklärt Schlolaut und führt aus: "In Westerhausen und auch im Derby gegen Sangerhausen haben wir sehr diszipliniert gespielt, defensiv gut gestanden und dann unsere Offensiv-Abteilung gut ins Spiel gebracht."
Doch bei aller Freude über den erfolgreichen Auftakt betont der 43-Jährige: "Jetzt dürfen und werden wir uns nicht darauf ausruhen, sondern konzentriert weiter arbeiten, jedes Spiel mit Fokus angehen und immer weiter versuchen, den Gegner zu ärgern." Dies gilt auch am Sonnabend im Heimspiel gegen den 1. FC Bitterfeld-Wolfen.
Die Zielstellung für die Saison ist klar: "Wir sind dieses Mal gekommen, um zu bleiben." Den Grundstein für eine erfolgreiche Spielzeit hat der SV Eintracht Emseloh jedenfalls gelegt - mehr aber auch nicht. "Wir müssen und wir werden weiterhin ruhig bleiben. Wir wissen, dass es ein langer Weg wird, um die notwendigen Punkte zum Klassenerhalt zu sammeln", betont Schlolaut. Der Start aber war vielversprechend.
