„Wir sind die rote Laterne los, und das muss auch so bleiben“ – TSV Otterfing muss nachlegen

Durch eine starke Leistung und den verdienten 2:0-Heimsieg über den SV Schechen haben die Frauen des TSV Otterfing den einzigen Abstiegsplatz in der Bezirksliga 1 an Schechen weitergegeben – allerdings nur aufgrund des besseren Torverhältnisses.

Die Gastgeberinnen liegen fünf Punkte und einen Rang vor dem TSV und dürfen dementsprechend ein Gegner auf Augenhöhe sein. Das Hinspiel gaben die Otterfingerinnen nach 1:0-Führung noch aus der Hand und unterlagen mit 1:3. „Wir sind die rote Laterne los, und das muss auch so bleiben. Die positive Stimmung aus dem Spiel gegen Schechen nehmen wir mit nach St. Wolfgang. Dort haben wir noch eine Rechnung aus der Vorrunde offen“, sagt TSV-Trainer Marius Blasco, der wieder selbst an der Seitenlinie stehen wird.

Es bleibt also eng im Kampf um den Ligaverbleib. Am Sonntag wartet bereits das nächste Endspiel auf die TSV-Damen. Um 11 Uhr sind sie bei der SG St. Wolfgang/Lengdorf zu Gast.

Personell sieht es erneut gut aus im Lager der Otterfingerinnen. „Wir sind gut aufgestellt, wollen unangenehm sein und unser Spiel so früh wie möglich entfachen“, erklärt Blasco. Der TSV-Coach erwartet einen kampfstarken Gegner, dennoch wollen die TSV-Frauen die drei Punkte mit nach Hause nehmen.

Nicht im Einsatz sind am Wochenende die Frauen des FC Real Kreuth in der Kreisklasse 2 und die SG Au/Parsberg in der A-Klasse 4. Für beide geht es erst im Mai mit den nächsten Punktspielen weiter.