RSV-Trainer Lasse Ahl weiß um die Bedeutung der Partie, mahnt aber gleichzeitig zur Konzentration: „Wir sind der Favorit und müssen das Spiel auch genau so angehen.“ Seine Mannschaft zeigte sich in dieser Saison bisher stabil, auch wenn die Leistungen zuletzt etwas schwankten. Mit 20 Punkten aus zwölf Spielen kann der RSV bei einem Sieg weiter an den oberen Tabellenplätzen dranbleiben.

Die Zielsetzung für die restlichen Partien der Hinrunde ist für Ahl klar formuliert: „Holen wir aus den letzten drei Spielen sechs oder sieben Punkte, haben wir die bislang beste Punktausbeute zu diesem Zeitpunkt der Saison seit dem Wiederaufstieg.“

Die Gäste aus Niedernjesa reisen mit kämpferischer Einstellung an. Zwar steht die Mannschaft mit nur zehn Punkten aus zwölf Spielen in der Abstiegszone, doch Ahl warnt vor Überheblichkeit: „Niedernjesa wird alles reinhauen, sie kennen unseren Kunstrasen, da sie ebenfalls dort eine Trainingszeit haben.“

Für den RSV gilt es, die eigenen Stärken auszuspielen und die spielerische Überlegenheit in Tore umzumünzen. Gelingt das, könnte Geismar die eigene Erfolgsbilanz weiter verbessern – und sich rechtzeitig vor der Winterpause im oberen Drittel festsetzen. Bis auf die Langzeitverletzten hat Ahl alle Optionen an Bord und blickt auf eine "gute Trainingswoche" zurück. Für das Duell mit Niedernjesa am Sonntag ist alles angerichtet.