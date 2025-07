"Wir sind bereit": MSV Duisburg fiebert Ligastart entgegen

Die Vorfreude auf den Saisonauftakt ist MSV-Coach Dietmar Hirsch sichtlich anzumerken. In den vergangenen Wochen hat der 53-Jährige seine Mannschaft auf diesen Moment vorbereitet und steht nun vor der Qual der Wahl. Insgesamt 24 Feldspieler stehen dem Übungsleiter zur Verfügung. "Alle haben sich reingehängt", betont er. Einzig Mert Göckan muss passen und auch Leon Müller ist nach seiner Verletzung noch keine Option. "Bei ihm peilen wir die DFB-Pokal-Pause an, bis dahin wird er noch geschont", verrät Hirsch.

Der Zeitpunkt des Saisonstarts könnte demnach kaum besser sein. "Wir haben uns in der gesamten Vorbereitung stetig weiterentwickelt. Jeder bietet sich an und wir sind insgesamt in der Breite und Tiefe des Kaders sehr gut aufgestellt", erläutert Hirsch. "Relativ sicher" ist sich der Coach bei seiner ersten Startelf in der neuen Saison. Ins Detail gehen will er aber nicht, ein wenig Überraschungsmoment am Spieltag dürfte demnach garantiert sein.

Unberechenbare Aufgabe

Zum Gegner. Die zweite Mannschaft des VfB Stuttgart hat die abgelaufene Saison auf dem 15. Platz beendet und ist dem Abstieg damit nur haarscharf entkommen. Der Umbruch fiel bei den Schwaben verhältnismäßig klein aus und kaum mehr als eine Handvoll neue Spieler Trainer Nico Willig integrieren. "Sie sind schwierig einzuschätzen", sagt Hirsch. Einige Kicker des VfB sind mit den Profis im Trainingslager. Entsprechend sicher dürfte sein, dass kaum ein Profi für die Reserve abgestellt wird. Mit welchem Kader der VfB letztlich aber die Reise ins Ruhrgebiet antritt, ist noch die große Unbekannte.

Bleibt noch die Anreise zum Stadion, denn diese könnte sich am Samstag durchaus schwierig gestalten. Um 16.30 Uhr rollt der Ball, seine Tore öffnet das Wedaustadion um 15 Uhr. Für Fans aus dem Norden könnte es eine Geduldsprobe werden, denn mit der A59 ist die wichtigste Verkehrsader der Stadt in Fahrtrichtung Duisburg zwischen dem Kreuz Nord und dem Kreuz Duisburg vollgesperrt. Die Umleitung über die A42 und die A3 dürfte entsprechend hoch frequentiert sein und auch die Schleichwege durch die Stadt waren in den vergangenen Tagen dicht. Eine frühzeitige Anreise lohnt sich definitiv. Auch der ÖPNV und Fahrgemeinschaften werden dringend empfohlen.