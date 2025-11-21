„Wir sind bereit, die Herausforderung anzunehmen“

Das Hinspiel am 10. August gewann der SCH mit 3:1, allerdings betont Trainer Timm Wünsch, dass die Partie im Sommer eine größere Herausforderung war als es das Ergebnis vermuten lässt. „Rotenberg hat uns in der Hinrunde vor Probleme gestellt mit ihrem hohen Laufpensum und guten Zweikampfverhalten.“ Er beschreibt den Gegner als „gute, faire Mannschaft, die sich aufopfern wird, um etwas Zählbares mitzunehmen.“

Für den SC Hainberg steht die Fortsetzung einer beeindruckenden Serie ohne Niederlage (14 Spiele) im Vordergrund. Der Coach formuliert den Anspruch deutlich: „Wir sind bereit, die Herausforderung Rückrunde in einem schweren Spiel anzunehmen und weiter erfolgreich zu sein. Wir wollen schönen, attraktiven Fußball spielen und die Spiele am Ende für uns ziehen.“

Auf der anderen Seite betont SVR-Co-Trainer Pascal Bigalke die Rolle des Herausforderers. „Über die Ausgangslage brauchen wir nicht reden wir gehen als Außenseiter in die Partie.“ Außerdem hebt er die Qualität des Gegners ausdrücklich hervor. „Hainberg hat eine junge Mannschaft, die super ausgebildet ist und einen klasse Fußball spielt. Und dazu kommt, dass wir auf Kunstrasen spielen das wird ihnen entgegenkommen.“

Trotzdem zeigt sich Bigalke keineswegs mutlos. „Wir sind nicht chancenlos. Wir müssen läuferisch komplett auf der Höhe sein und aggressiv am Mann, damit sie ihre spielerischen Qualitäten nicht auf den Platz bringen können.“ Ein weiterer Schlüssel sei mehr eigenes Selbstvertrauen: „Wenn wir den Ball haben, müssen wir uns zutrauen, den Ball und den Gegner laufen zu lassen.“

Bigalke sieht im eigenen Team ungenutztes Potenzial. „Wir brauchen uns spielerisch nicht verstecken, aber wir brauchen Mut und müssen es umsetzen.“ Und trotz der schwierigen jüngsten Ergebnisse gibt er sich kämpferisch. „Die letzten Spiele hatten wir keine Chance, aber vielleicht ist es dieses Mal soweit. Wenn wir Hainberg ärgern wollen, muss alles zusammenpassen. Irgendwann muss es mal soweit sein.“

Die Favoritenrolle liegt eindeutig beim SC Hainberg, der im engen Titelrennen mit Tabellenführer TSV Landolfshausen/Seulingen jeden Punkt braucht. Rotenberg hingegen will den Start der Rückrunde nutzen, um sich von den Abstiegsrängen weiter zu lösen.

Ein Duell mit klarer Rollenverteilung, aber mit genügend Spannungsmomenten, um zum Prüfstein für beide Mannschaften zu werden.