"Wir sind bereit, den Favoriten zu ärgern"

„Die Situation ist ähnlich wie in den letzten Wochen – wir haben ein, zwei angeschlagene Spieler, bei denen wir erst nach dem Abschlusstraining wissen, ob es für Sonntag reicht. Ansonsten sind aber alle Mann an Bord“, erklärt Collin Gerstung, Trainer der Gäste, vor der Partie.

Mit dem SSV Kästorf trifft Volkmarode auf einen individuell stark besetzten Gegner, der bislang hinter den eigenen Erwartungen zurückgeblieben ist. „Kästorf wird unbedingt den Bock umstoßen wollen und hat den Anspruch zu punkten. Wir wissen das, sind aber bereit, den Favoriten zu ärgern“, so Gerstung.

Für Volkmarode ist es ein Spiel, in dem man frei aufspielen kann. „Wir wollen unseren guten Saisonstart nutzen, den positiven Fluss mitnehmen und uns weiterentwickeln. Umso besser, wenn man das gegen einen starken Gegner auf höchstem Niveau tun kann. Für uns ist es ein kleines Bonusspiel – der Druck liegt klar bei Kästorf.“

Die beiden Teams standen sich noch nie gegenüber, sodass man wenig über den Gegner sagen kann. Was allerdings klar ist, dass beide Teams hochmotiviert sind. Volkmarode will seine Serie halten, wohingegen Kästorf endlich die ersten Punkte sammeln will.